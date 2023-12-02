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屏東雙流森林遊樂區微整修 12月4日至1月15日入園只要半價

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀，因瀑布步道4日至明年1月15日4封閉整修，入園門票半價優惠。記者潘欣中／攝影
屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀，因瀑布步道4日至明年1月15日4封閉整修，入園門票半價優惠。記者潘欣中／攝影

位於台9線屏東縣獅子鄉段旁的雙流國家森林遊樂區，有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀，蒼鬱林木，野溪瀑布和動植物生態景觀，為提供遊客更安全舒適的行走動線，瀑布步道上的2處跳石區定12月4日起至明年1月15日，暫時封閉施工整修優化，期間入園門票半價50元優惠。

雙流國家森林遊樂區位處屏東楓港溪上游兩大源流匯流點而得名，佔地1600公頃，海拔500公尺以下，擁有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀，瀑布、溪流是園區的最大特色，茂盛的森林及豐沛的水源，提供各種動物棲息，處處可見彩蝶飛舞，耳聽蟲鳴鳥叫。

林業保育署屏東分署說，位於瀑布步道上的2處過溪跳石區，是IG及臉書熱門的打卡點，假日時常因單線通行，擠滿排隊的遊客，更有等不及的遊客冒險涉水通行，不時有滑倒受傷的狀況出現，為改善跳石區的通行安全，4日起封閉施工，欲前往雙流瀑布享受負離子「森林浴」的遊客，請改由沿山步道進入。

屏東分署說，雙流在冬季舒爽，親子遊客可由沿山步道經過吊橋，一覽恆春半島熱帶季風林的森林樣貌，於大涼亭前折返，再沿瀑布步道親近溪流；愛爬山的遊客，可挑戰往返帽子山步道，至園區制高點將美景盡收眼底，各步道沿途景緻清幽，環境生態多樣，清澈乾淨水質及豐富的魚類，更是雙流最獨特的自然資源。

屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀，因瀑布步道4日至明年1月15日4封閉整修，入園門票半價優惠。圖／林業保育署屏東分署提供
屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀，因瀑布步道4日至明年1月15日4封閉整修，入園門票半價優惠。圖／林業保育署屏東分署提供
屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀，因瀑布步道4日至明年1月15日4封閉整修，入園門票半價優惠。記者潘欣中／攝影
屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀，因瀑布步道4日至明年1月15日4封閉整修，入園門票半價優惠。記者潘欣中／攝影

屏東縣 森林遊樂區 親子

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