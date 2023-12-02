屏東雙流森林遊樂區微整修 12月4日至1月15日入園只要半價

位於台9線屏東縣獅子鄉段旁的雙流國家森林遊樂區，有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀，蒼鬱林木，野溪瀑布和動植物生態景觀，為提供遊客更安全舒適的行走動線，瀑布步道上的2處跳石區定12月4日起至明年1月15日，暫時封閉施工整修優化，期間入園門票半價50元優惠。

雙流國家森林遊樂區位處屏東楓港溪上游兩大源流匯流點而得名，佔地1600公頃，海拔500公尺以下，擁有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀，瀑布、溪流是園區的最大特色，茂盛的森林及豐沛的水源，提供各種動物棲息，處處可見彩蝶飛舞，耳聽蟲鳴鳥叫。

林業保育署屏東分署說，位於瀑布步道上的2處過溪跳石區，是IG及臉書熱門的打卡點，假日時常因單線通行，擠滿排隊的遊客，更有等不及的遊客冒險涉水通行，不時有滑倒受傷的狀況出現，為改善跳石區的通行安全，4日起封閉施工，欲前往雙流瀑布享受負離子「森林浴」的遊客，請改由沿山步道進入。

屏東分署說，雙流在冬季舒爽，親子遊客可由沿山步道經過吊橋，一覽恆春半島熱帶季風林的森林樣貌，於大涼亭前折返，再沿瀑布步道親近溪流；愛爬山的遊客，可挑戰往返帽子山步道，至園區制高點將美景盡收眼底，各步道沿途景緻清幽，環境生態多樣，清澈乾淨水質及豐富的魚類，更是雙流最獨特的自然資源。