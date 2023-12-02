今北台灣濕冷 吳德榮：下周一鋒面到 降雨明顯

今天東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，大台北及東半部有局部短暫雨，北海岸及宜蘭有較大雨勢。

氣溫部分，他說，北台灣濕冷，中南部白天舒適、早晚涼。北部14至19度、中部15至26度、南部17至28度、東部14至26度。

吳德榮表示，明天東北季風略減弱，水氣仍多，大台北及東半部仍有局部短暫雨；氣溫微升，北台灣仍偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮表示，下周一氣溫略回升，鋒面在台灣附近醞釀（鋒生過程）並快速掠過，中部以北降雨明顯，南部的降雨機率得再觀察。

他說，下周二鋒面遠離，各地天氣好轉，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周三迎風面水氣略增，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨。下周四、周五大陸高壓籠罩，各地為晴朗穩定的天氣。