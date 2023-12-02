聽新聞
test
0:00 / 0:00
今北台灣濕冷 吳德榮：下周一鋒面到 降雨明顯
今天東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，大台北及東半部有局部短暫雨，北海岸及宜蘭有較大雨勢。
氣溫部分，他說，北台灣濕冷，中南部白天舒適、早晚涼。北部14至19度、中部15至26度、南部17至28度、東部14至26度。
吳德榮表示，明天東北季風略減弱，水氣仍多，大台北及東半部仍有局部短暫雨；氣溫微升，北台灣仍偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。
吳德榮表示，下周一氣溫略回升，鋒面在台灣附近醞釀（鋒生過程）並快速掠過，中部以北降雨明顯，南部的降雨機率得再觀察。
他說，下周二鋒面遠離，各地天氣好轉，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周三迎風面水氣略增，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨。下周四、周五大陸高壓籠罩，各地為晴朗穩定的天氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言