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新北耶誕城光雕換裝 市集歡樂登場

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
「二○二三新北歡樂耶誕城」昨晚光雕秀換上新裝，吸引大批民眾駐足圍觀。記者李定宇／攝影
「二○二三新北歡樂耶誕城」昨晚光雕秀換上新裝，吸引大批民眾駐足圍觀。記者李定宇／攝影

「二○二三新北歡樂耶誕城」十一月十七日登場後，昨晚光雕秀換上新裝，同時「二○二三新北耶誕市集」昨起連續三天，在市民廣場盛大登場，推出第二支3D光雕投影秀「甜蜜時刻篇」，同時市民廣場集結近百家新北特色店家，推出眾多聖誕主題限定商品。

耶誕城開城至今播放的「再度閃耀篇」以裸視3D投影技術，搭配桑塔熊造型逐格燈條，沉浸式體驗聲光秀，帶給民眾全新的感官震撼；昨日首度亮相的「甜蜜時刻篇」以精細動畫設計，搭配投影技術，打造成氣勢磅礡的光影藝術大秀，吸引大批民眾駐足圍觀。

「甜蜜時刻篇」在輕快調皮的音樂聲中，以開場雷射畫過市府大樓表面，解構出方塊及線條交錯轉動，此時出現一顆巨大彩色糖果球，由遠到近將市府大樓分解出大小不一的方塊，繽紛糖果球從天而降，讓市府大樓充滿耶誕甜香氛圍。

即日起，兩支主燈投影將從每天十七時卅分至廿四時輪流展演，其中「再度閃耀篇」將於半點演出，「甜蜜時刻篇」則於整點登場。

觀光局表示，耶誕市集擴大規模，今年以「七＋一」主題假日市集，連續七周的周末在板橋府中重慶路行人徒步區推出假日耶誕市集，今起至三日在市民廣場推出耶誕市集最大主場活動，同時兩天的「最大交換禮物趴」，每日將由事先線上報名的五十組親子家庭參加。

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