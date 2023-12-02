邊境檢驗多流感 未見黴漿菌

中國大陸爆發黴漿菌疫情，引發關注。衛福部上月廿六日起在台北、桃園、台中及高雄國際機場實施「定點監測、鼓勵採檢」措施。昨公布首四日採檢卅八人，結果三成四是流感病毒，未驗出任何黴漿菌。不過，醫師指出，台灣已四年未流行黴漿菌疫情，得持續觀察到明年一月，才能解除台灣的黴漿菌疫情危機。

衛福部疾管署上月廿六日起，鼓勵從中港澳入境且有類流感症狀的旅客採檢，首四日採檢卅八人，其中十三例檢出流感病毒、三例檢出新冠病毒、三例腺病毒、兩例鼻病毒，六例為陰性，另十一例檢驗中。

疾管署發言人羅一鈞表示，呼吸道感染疾病在大陸社區仍處於多種病毒同時高度流行，其中以「流感病毒」為最多，黴漿菌疫情雖持續但已逐漸降溫。

不過台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民表示，國內黴漿菌目前呈低度流行，但台大監測感染症患者體內的黴漿菌抗體陽性與感染中個案都有增加情形。

黃立民表示，黴漿菌通常會間隔三到七年，出現一次大流行，國內已長達四年未出現大流行，加上周邊國家黴漿菌案例增加，國內自然流行機率可預期會增加，需持續再觀察一到二個月，約至明年農曆春節，才能稍稍鬆懈。

黃立民說，今年的流感一直沒有中斷，更罕見出現Ｈ１Ｎ１、Ｈ３Ｎ２、Ｂ型流感三種病毒同時存在，反映疫情後「免疫負債」的威力。

兒童感染症醫學會理事長黃玉成說，流感高峰將至，需留意肺炎、腦炎等併發症。若呼吸急促、意識改變等，應立即就醫。孩童流感退燒後，無法進食或無活動力，恐是併發腦炎，也應就醫。