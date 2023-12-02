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調高清潔隊員獎金／中央請客 地方埋單：錢哪來

聯合報／ 記者江良誠陳雅玲陳俊智張曼蘋／連線報導

環境部昨天宣布調高清潔隊員清潔獎金及駕駛安全獎金上限，但經費必須地方自籌，縣市環保局及鄉鎮公所對此表示，有「中央請客、地方埋單」的感覺，關鍵是「錢從哪裡來？」尤其鄉鎮公所財政吃緊，也難以自籌財源，中央想撒幣卻口惠實不至，讓地方相當困擾。

新北市環保局表示，新北清潔隊員清潔獎金為8千元，尊重中央提高獎金上限，但中央向來都沒補助過這筆錢，只能盡力籌錢，不一定能兌現。

桃園市環保局長陳世偉認為安全獎金確有調高必要，至於清潔隊員獎金從8千元調高到1萬元，需要進一步評估，他坦言有「中央請客、地方埋單」的感覺。桃園市議會昨天才審完環保局明年度預算，清潔隊員獎金仍以8千元為基準，安全獎金也是600元，環保局初估若全面調高，經費約增1.14億元。

陳世偉表示，環境部雖說昨天起調高獎金，但今年度未編預算，是否能執行，還要看能否找得到財源。明年暫時考慮按原計畫金額發放，由於基北北桃是同一生活圈，預計18日4市環保局長聯席會議時討論。

雲林縣環保局長張喬維說，中央要調高清潔隊員獎金，地方當然樂觀其成，「但經費從哪裡來？」目前這筆獎金由鄉鎮市公所發放，部分鄉鎮市公所財政困窘，清潔獎金甚至不到8千元，建議中央考慮實況，多少幫忙出點力。

雲林虎尾鎮長丁學忠表示，這兩年剛把6千元清潔獎金調到8千元，但不是每名隊員都有，要視勤務狀況發放，也沒有安全獎金。他認為中央開支票當然很容易，但地方出這筆錢非常困難，虎尾鎮要負擔都有些吃力，何況財政更困窘的鄉鎮。

南投市長張嘉哲說，提高獎金是好事，但時機、作法不太恰當，鄉鎮市公所並不知情，以南投市清潔隊員100多人來算，每年就要增加600萬元，而明年度預算都已編列無法追加，鄉鎮財政吃緊，也難以自籌財源，讓地方相當困擾。

張嘉哲說，非直轄市財政原本就困難，鄉鎮公所明年度預算都已編完，環境部此時宣布調高獎金，除了作業不及，且在選舉前夕，難免讓人聯想政策買票；而環境部也應補助，不能口惠實不至，都要地方埋單，而且若六都清潔隊員都提高獎金，公所卻沒錢調高，又要面臨清潔隊員反彈。

環境部

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