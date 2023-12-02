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選前激勵 環境部調高清潔隊獎金上限

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
環境部調高清潔隊員獎金，鄉鎮市公所為突然增加的人事成本相當困擾，要求環境部補足相關經費，不能中央請客、地方埋單。圖／本報資料照片
環境部調高清潔隊員獎金，鄉鎮市公所為突然增加的人事成本相當困擾，要求環境部補足相關經費，不能中央請客、地方埋單。圖／本報資料照片

環境部昨天宣布，清潔隊員清潔獎金由8000元調高1萬元，駕駛安全獎金從600元調高1500元，即日起上路。由於接近選舉，這時調整獎金時機敏感，環境部表示，這不是加薪，是獎金，要以此激勵辛苦清潔隊員的士氣。

環境部環境管理署環境衛生組長魏文宜表示，全國清潔隊員總數約3萬4000多人，這次清潔獎金以及安全獎金調高，由地方政府編列預算，中央不補助，經費由地方政府的自有財政支應，環境部已與地方政府討論獲得共識，都認為清潔人員工作辛勞，因此調整獎金上限，也獲得行政院同意。

全國環保公務機關總工會也在臉書上發文表示，經過工會密集向環境部環境管理署反映後，環境管理署決定調高「清潔奬金及安全奬金」調高金額，原定12月6日工會要到環境部大門口召開記者會活動取消。

魏文宜表示，全台清潔隊員都是廣義的公務人員，多數都適用勞基法，薪資各縣市都不太相同，基層清潔隊員不含獎金，薪資約3萬4000元；上一次調整清潔獎金是2014年，駕駛的安全獎金調整則是2010年。

不過，全國環保公務機關總工會秘書長楊俊華認為，最終還是要回到各地方政府的財政，同時要地方議會同意，不是說中央想調高就調高，尤其部分地區的清潔隊員獎金還不到8000元，更別說要領到1萬元。也許六都財政相對好，比較有可能，財政不太好的縣市可能有變數。

環境部 薪資

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