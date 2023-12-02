健康你我他／長照2.0接住我 手術順利復元

一個春雨綿綿的午後，我出門採購，人行道上停滿機車，只好走在大樓旁邊濕滑的大理石材質通道上。一不留神，滑了一跤，爬不起來，立即送醫急診。醫師診斷為股骨粉碎性骨折，手術後醫囑半年內患肢不能負重、施力，更不能再跌倒，在家須用拐杖，出門一定要坐輪椅，如果未能復原，將來連換髖關節的機會都沒有。

我焦慮不已。獨居的我該如何打點這半年內的食衣住行？無助之時，突然靈機一動，我打1999市民專線求教，經轉接社會局連繫照顧專員。照顧專員非常有效率，約定出院後隔天就探訪我，了解我的情況及評估失能等級，安排居服機構照顧我。

接著居服機構的個案管理師與我晤談，明白我的需求後，立即安排居服員到家服務，定時幫我採購食物、晾衣、清掃、陪看病，去銀行提款或圖書館借書時幫我推輪椅，盡心盡力照顧術後居家療傷的我。工作完成後，閒暇之時還分享她的人生經驗，安慰煩悶不已的我。

半年後我順利復元。照顧專員重新評估我的失能等級，降低服務時數。我珍惜長照服務，也非常感謝長照制度，有如及時雨般地為高齡失能者提供適切服務。

未來在能力所及的事上，我一定不假手他人。當有需要時，我知道有個如社會安全網般的長照2.0會接住我，不讓肢障的我無限制的墜落。