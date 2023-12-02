愛肝達人站／餐廳有無菜單料理 那開刀有無菜單刀法嗎？

近年來不少餐廳沒有菜單可以選，客人想吃什麼，全憑師傅拿不拿手，廚房裡面有什麼材料而決定，那手術時，也有「無菜單式刀法」嗎？

答案是：是的。

外科手術上，要開什麼刀，要怎麼開大概事先都知道，因為目前醫療發達，診斷進步，通常開刀前就知道要怎麼開，用什麼刀法。

但有少數特殊情況，開刀前是沒菜單的，就是不知怎麼開、開什麼！

例如受了槍傷、外傷，人休克了，一定是大量內出血，但到底是哪裡出血了，哪條血管破裂了，由於時間急迫，必須趕快打開胸腔或開腸剖肚，才知哪一條血管出了問題，或哪個內臟出了問題，也才能判斷要做什麼處置，用什麼刀法。

又如肚子痛得厲害，到了急診處，一檢查發現有腹膜炎，可能是盲腸發炎破掉了，可能是膽結石發炎或腸穿孔了，這種情形通常沒那麼急迫，術前大概可以猜是哪種病因，開什麼刀事先大概就知道，但也有撲朔迷離的案例，尤其拖太久了，腹膜炎厲害，無法在術前檢查出原因的，或時間緊迫來不及做詳細檢查的，此時緊急手術，真的就是無菜單式刀法了。

又回到少數案例，臨床懷疑肚子長了癌症，散布在腹腔裡，但少見的案例用超音波或內視鏡或電腦斷層或核磁共振等檢查也不容易查到元凶，此時做剖腹手術，好好探查一番，希望能找到真凶，屆時看情形才做決定用什麼刀法，這也是無菜單開刀的一個場景。

無菜單料理店之可以存在，在於師傅有特殊的手藝，食材也好，當然消費金額也高。而無菜單式刀法，通常是不得已的，診斷不明的病拖太久了，到了緊要關頭，只能靠開腸剖肚進去看，才能針對病因用特別的刀法處理，通常預後也較有問題。

例如常見的急性盲腸炎如果發炎太久，可能會導致盲腸破裂，引起腹膜炎，又如膽囊發炎太久太厲害了，或胃穿孔或十二指腸穿孔太久了，此時引起厲害的腹膜炎通常很厲害，影像檢查也不容易抓到元凶，此時就會訴諸無刀法式開刀法，直接開進去，翻腸剖肚一番發掘真相，再決定使用哪種刀法。

總而言之，平時要好好做好健康檢查，了解你的肉身狀態，另外，有病要及早就醫，不要鴕鳥心態、諱疾忌醫，否則走向無菜單刀法一途，後果就堪慮了。

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