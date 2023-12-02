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2023退休力大調查／學無止境 劉秀枝：不管幾歲都要學新東西

聯合報／ 本報記者陳雨鑫
北榮特約醫師、專欄作家劉秀枝。記者曾原信／攝影
北榮特約醫師、專欄作家劉秀枝。記者曾原信／攝影

「你們的手都不要過來！」七十五歲的劉秀枝盯著餐廳裡的自助咖啡機，嘗試在IC面板找出正確指令，一旁年輕人嘗試想幫她，她笑說：「別阻止我學新東西的機會」。

劉秀枝是台北榮總特約醫師，退休十六年來專任專欄作家，只見她專注地看著手機App，問身旁的人：「這該怎麼用？」又笑著說，人不管幾歲都要學新東西。她不只使用行動支付，也會用電子載具，朋友看她外出只需要一支手機都感到不可思議。

這些年輕人才會的事情，「妳怎麼會？」劉秀枝說，學新東西很有趣，特別是方便的東西，常常會聽到年長者說「這年輕人的東西，我不會」在她看來那是不願學習、倚老賣老。

劉秀枝說，社會對長輩學習新東西也常常感到很訝異，她分享曾去便利商店時，主動詢問店員「你們有Apple Pay嗎？」店員驚訝地看她，回答「有」，結完帳後驚呼「真厲害」。劉秀枝回說「我沒有很老啊」。年紀增長不代表學習或探索之路要停止。

五十九歲退休後，劉秀枝開始嘗試各種生活，學烏克麗麗等，也持續自己喜歡的寫作。「我現在還是每天寫，有趣的體驗我就寫」，去年五月起，她也當起Podcaster（播客），開了「神經會說話」頻道，將生活結合所學分享給聽眾，至今製播八十集。劉秀枝說，社會覺得老是件悲傷的事，她不認為，老是人生必經旅程，不需悲傷也沒什麼好怕的，面對自己，並且負責。

醫師 餐廳 專欄

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