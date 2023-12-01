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環境部調升清潔隊員獎金 挨批中央請客、地方埋單

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
環境部調高清潔隊員獎金，鄉鎮市公所為突然增加的人事成本相當困擾，要求環境部補足相關經費，不能中央請客、地方埋單。圖／本報資料照片
環境部調高清潔隊員獎金，鄉鎮市公所為突然增加的人事成本相當困擾，要求環境部補足相關經費，不能中央請客、地方埋單。圖／本報資料照片

環境部今天宣布清潔隊員清潔獎金由8000元調高1萬元，安全獎金從600元調高1500元。南投市長張嘉哲說，環境部提升清潔隊員獎金是好事，但時機、作法不太恰當，鄉鎮市公所事先不知情，以南投市清潔隊員100多人計算，每年就要增加600萬元人事經費，而明年度預算都已編列無法追加，且財政吃緊也難以自籌財源。

張嘉哲說，非直轄市財政原本就困難，以南投市來說，清潔獎金市公所經過多年努力，才提升到6000元，如照環境部新作法，直接調高到1萬元，加上安全獎金，清潔隊員每人每月就增加4900元，一年市公所人事經費就增加6百萬元，是沉重負擔。

鄉鎮公所明年度預算都已完成編列，環境部這時候宣布調高獎金，讓鄉鎮公所作業不及，加上又在選舉前夕，難免讓人聯想到政策買票。環境部要調升獎金，相關經費也應由環境部補助，不能中央請客，地方埋單。

他說，環境部可能也沒考慮到直轄市和非直轄市清潔隊員差別，直轄市統一由環保局管理，調高獎金比較沒問題，但一般縣市，清潔隊員由鄉鎮市公所管理，大家工作都很辛苦，現在清潔隊員大舉提高獎金，公所其他員工沒有獎金可調，心情難免不平衡。如果公所無法調高清潔獎金，又要面臨清潔隊員反彈。

環境部

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