2023退休力大調查／專家開講 林頌凱：透過ＡＩ找到腿痠病因

為了推廣衛教時，更具說服力，聯新國際醫院運動醫學中心主任林頌凱總要求自已時刻挺胸、不能駝背，但在AI姿勢測試系統的檢測下，卻是原形畢露，原來自己早有烏龜頸，頸椎前傾達十五度，而這也種下腰椎骨刺、經常腿痠的病因。

林頌凱表示，從運動醫學來看「退休五力」，健康力實屬重要，在新科技輔助下，可讓運動達到事半功倍效果，改善肌少症、退化性關節炎等症狀。如能善用智慧型穿戴裝置（運動手表、手環），除了把運動變更有趣，並可更有效提高心肺功能及肌肉耐力。

林頌凱使用運動手表多年， 他認為好處多多，首先記錄每天走路步數，每天睡覺前打開程式，看看一整天走了多少步，理想為日行萬步，八千步則為低標。

此外，穿戴裝置可掌握心跳速率、血氧濃度等生理跡象，達到更有效率的運動，只要多次嘗試，就可知道自己從事哪些有氧運動可讓心跳速率維持在有效區間，並持續十分鐘以上。

運動手表等穿戴裝置也可用來監測睡眠品質，睡覺時戴在手腕，偵測身體動作、心率變化，藉以計算出睡眠時間，以及熟睡期占比，即使準確度無法達到百分之百，但也可作為參考用。

林頌凱建議為人子女者幫長輩挑選運動手表、手環，調大螢幕字體，並讓長者學會操作，最重要的是，能與自己的手機連線，一旦老人家心跳急遽加速，或發生意外，可在第一時間收到通知。