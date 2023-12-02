2023退休力大調查／失能失智 台灣高齡但不健康

退休準備的五個核心能力中，健康是老後生活品質的重要基礎，但根據聯合報退休力大調查，民眾得分始終偏低，今年僅五十三點九三分。國人不健康餘命長達八年，強化健康力是重中之重，高齡醫學權威、關渡醫院院長陳亮恭認為，個人觀念與行為必須調整與改變，科技運用促進慢性管理與預防、診斷，提升生活品質，應該善用。

台灣老化速度 僅次韓與星

來測退休力 製表／蘇志畬、陳恩惠 國發會推估，台灣即將於二○二五年進入超高齡社會，每五人就有一人六十五歲以上，台灣老化速度位居全球第三，僅次南韓和新加坡。但高齡不是台灣目前的危機，高齡但不健康，才是問題。

陳亮恭表示，國人不健康餘命年限與壽命成正比，日本不健康餘命與我相當，平均餘命卻多出五年，等於比我們多活健康的五歲；國人每增加一年壽命，就有四點八個月處於不健康狀態。擁有健康餘命，才能延長獨立生活年限。歐美高齡人口失能與失智比率已開始下降，但台灣未見。

防失能失智 調整運動飲食

失能和失智是老後生活品質兩大殺手，引發因素便是疾病與生活型態，陳亮恭認為，我們處理與面對疾病的方式、養生觀念都要有所調整。

根據聯合報退休力大調查顯示，有運動習慣者，從事阻抗運動，如重訓、深蹲、肌力訓練的比率，三年來皆在三成左右，比率無法提升，更低於有氧運動的八成。調查也顯示，民眾從事打籃球、國標舞等綜合運動的比率也不高，連續三年皆未超過百分之十。另外，全穀類攝取不足，顯示大家較常吃精緻澱粉。

陳亮恭說，傳統認為長者應該仙風道骨，飲食寡淡，若能有人端茶送餐，飯來張口，更是享福。但如今不需倚賴 他人照顧的生活才有品質。但要一切靠自己，就要讓自己健康強壯，所以運動強度、蛋白質攝取都應足夠，避免精緻澱粉，減少慢性病上身，養生觀與過去截然不同。

如今大家雖然知道運動很重要，強度卻不夠。相較於有氧運動的便利性，大家可能認為重訓一定要去健身房，陳亮恭建議，應該設計一些在家裡就可以做的重訓運動，提供大家鍛鍊肌力；打籃球、跳國標舞等綜合運動，在動身體的同時，還要記動作或規則，腦部一起運動，效果比只動身體的單一運動效果來得好。

健康平台 用科技整合醫療

在疾病治療方面，陳亮恭表示，國內醫療體系分工精細，且看重生物指標，較少納入生活、認知功能與體能等考量，使多重疾病的長者常奔波各科別就醫，缺乏橫向連結，如今利用智能科枝，可望扭轉這樣的局面。

關渡醫院與華碩合作，共同開發社區健康平台，透過小型社交機器人，利用藍牙連結相關設備，監測睡眠、血壓等，發現數據異常可提醒用藥、提出看診建議，甚至直接連線醫院掛號系統，進行慢性病管理，提醒、預警；甚至辨別使用者情緒、表情，再透過語音等訊息評估，進一步協助診斷。

今年三月，國科會宣布將高齡科技列為重點發展產業。台灣面臨高齡快速進展等人口結構轉變，是危機也是轉機，就社會動能來說，如果有愈來愈多的資源要去照顧長者、社區營造，沒有更強的經濟動能，無法做到。照顧是靠人與人接觸，有溫度的「手工業」，如何與工業革命四點○結合，將是未來重點。

科技力是面對高齡社會不可或缺的能力。陳亮恭認為，如果發展成功，我們的經驗也可提供給其他東南亞國家參考。