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＜鞋全家福＞ 折扣最狂年終慶 12/1-12/11全面85折！

文／ 鞋全家福提供

(圖／鞋全家福提供)
(圖／鞋全家福提供)

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▲高詢問度的鞋全家福商品卡，依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 (圖／鞋全家福提供)
▲高詢問度的鞋全家福商品卡，依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 (圖／鞋全家福提供)

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▲微笑標章，品質保證。 (圖／鞋全家福提供)
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▲特價品、活動品除外。 (圖／鞋全家福提供)
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活動期間：12/1-12/11
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▲特價品除外。 (圖／鞋全家福提供)
▲特價品除外。 (圖／鞋全家福提供)

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(圖／鞋全家福提供)
(圖／鞋全家福提供)

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★特別注意：鞋全家福購物官網活動僅限線上購買，實體門市恕不參與，敬請見諒★ (圖／鞋全家福提供)
★特別注意：鞋全家福購物官網活動僅限線上購買，實體門市恕不參與，敬請見諒★ (圖／鞋全家福提供)

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(圖／鞋全家福提供)
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★適用對象：鞋全家福APP會員。
★使用須知：不可與其他優惠券同時合併使用，電子折價券需由門市人員核銷。

(圖／鞋全家福提供)
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鞋全家福官網：https://www.familyshoes.com.tw/
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