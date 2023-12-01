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5守則護寶寶安睡 醫：蓋被、用枕都不應該

中央社／ 台北1日電
醫師提醒，守護寶寶安睡，有不趴睡、不用枕、不鬆軟、不悶熱、不同床5守則，也不該蓋棉被。示意圖／ingimage
醫師提醒，守護寶寶安睡，有不趴睡、不用枕、不鬆軟、不悶熱、不同床5守則，也不該蓋棉被。示意圖／ingimage

衛福部統計，嬰兒猝死症候群（SIDS）為嬰兒10大死因之一，且與睡眠環境有關。兒科醫師提醒，守護寶寶安睡，有不趴睡、不用枕、不鬆軟、不悶熱、不同床5守則，也不該蓋棉被。

衛生福利部統計民國107到111年死因資料，嬰兒猝死症候群為國內嬰兒十大死因之一，且依據台灣兒科醫學會「嬰兒猝死症候群的預防建議」，嬰兒猝死症候群真正原因不明，但多數與嬰兒睡眠環境有關，其中意外窒息是導致猝死重要原因之一。國民健康署今天召開記者會說明如何為寶寶準備睡眠環境。

台灣兒科醫學會秘書長歐良修指出，許多新手爸媽生了小孩，把嬰兒床布置得漂漂亮亮，準備了抱枕娃娃、安撫巾、特殊枕頭等，或有長輩建議側睡養頭型等，但這些關心，卻反而可能造成寶貝的危險。

兒科醫師邱彙雅說明「嬰兒安全睡眠5守則」，不少爸媽以為趴睡比較容易入睡，但趴睡容易讓孩子吸入過多二氧化碳，造成心肺負擔過高，提升嬰兒猝死症候群風險，且小朋友扭一扭就很容易從側睡變成趴睡。因此強調，寶寶每次睡眠都應該要正躺。

枕頭與鬆軟物件部分，邱彙雅指出，其實小寶寶脊椎並不需要枕頭支撐，且枕頭、娃娃等鬆軟物件反而可能在小朋友轉頭、側身時，掩蓋到口鼻，導致猝死風險上升，因此建議等寶寶2、3歲以後再使用枕頭；此外，安撫巾、抱枕等都不該出現在嬰兒床上，防撞布墊則要做好固定以防塌陷。

天氣變冷，新手爸媽常擔心寶寶著涼，不自覺幫寶寶多蓋被子。邱彙雅說明，環境過熱、通風不涼爽，也會增加寶寶心肺負擔，太厚重的被子也可能掩蓋到孩子口鼻、限制寶寶行動，因此1歲以內嬰兒床，應該保持淨空，若有需要可以用防踢被、包巾幫寶寶維持體溫。

大人小孩不同床，邱彙雅指出，大人天冷蓋被子，可能蓋住孩子口鼻而不自知，或可能在翻身過程沒有注意到寶寶位置，壓迫到寶寶，因此強調每個寶寶都應該有獨立的嬰兒床。

邱彙雅也提醒，新生兒消化道尚未發育成熟，容易有溢奶、吐奶情況發生，因此也不建議在喝完奶後馬上把寶寶放到床上，可以在餵完奶後，先抱著拍嗝，減少風險。

嬰兒 睡眠 醫師

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