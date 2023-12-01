WaCare「照顧照顧者」 用數位陪伴串連失智家庭

「照顧照顧者：失智照護不孤單」照護者交流論壇在12月1日上午盛大展開，由WaCare遠距健康、張榮發慈善基金會、數位人道協會舉辦，並邀請衛生福利部長照司司長祝健芳、大林慈濟失智症中心主任曹汶龍、陳乃菁診所院長陳乃菁醫師，以及知名節目主持人楊月娥等人分享失智照護技巧與舒緩心理壓力的方法，

張榮發基金會董事長吳景明致詞時表示，過去幾年常到台灣各地參訪照顧失智者的社福單位，藉由數位人道協會與WaCare將平台與專家帶進全台偏鄉，減緩失智的惡化，照顧失智者非常辛苦，如何照顧照護者更是重要的議題。聯合報健康事業部營運長吳貞瑩，在第一線採訪失智議題時，曾經深入許多失智患者家庭，在台灣邁向超高齡社會的同時，規劃明年繼續攜手WaCare開啟系列議題。

衛福部長照司長祝健芳表示，台灣65歲以上失智者推估約31萬人，而近年政府強化布建失智服務據點、共照中心、日間照顧等機構，打造失智照護網，今年已提前提成「友善台灣777」目標。長照2.0推動目標是從健康照顧到臨終，延長健康餘命，和減少不健康存活年數，不希望在任何過程發生斷鏈的狀況。

祝健芳表示，政府編列失智失能相關經費從400億元提升到明年440億元，將鼓勵團體家屋擴增、提升失智據點量能等措施；同時對較困難照顧的失智症精神行為（BPSD），強化對專業人員的訓練，以及提供主要照顧者及失智者在照顧負荷評估、諮詢與資源連結等協助。

WaCare遠距健康創辦人潘人豪指出，他從照顧母親的經驗發展出「數位陪伴」，失智不等於失去，數位可以好好地把人跟人連結在一起，做到數位共生，幫助失智症照護者培力。

他表示，政府打下了強大的失智照護基礎，但不少照顧者們24小時被綁在家中，很難提升照護知識，人際關係逐漸疏遠。但WaCare的數位陪伴，不只能追蹤記錄長輩的身體狀態、提供各種運動或照護知識課程、隨時有人在社群交流，更串連AI隨時提供可靠的解答，如今超過2萬人加入失智社群，每天24小時都有夥伴分享，線上互相取暖，創造同溫層互動與支持，讓照護者不再孤單，沒有距離。

大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍分享互助家庭的共照經驗，給出如何有尊嚴終老的答案。他長期深入失智家庭關照照護者，面對失智長輩不吃飯時該怎麼辦？他曾碰過，給長輩吃了枝仔冰後，反而讓失智長輩找回熟悉的氣味因而開始進食；其實只要轉移注意力或引起興趣就能解決這個問題。

醫師陳乃菁表示，願意陪你來看醫師，確認自己有沒有失智的長輩，都應該好好珍惜，因為對長輩而言，承認自己已經失智，也是跨出重要的一步。照顧的路上會累積許多負面的情緒與念頭，她鼓勵大家不要所有的苦都往心裡吞，找尋適當的支援，維持人際交流，才能充滿力量地走下去。

現場照顧者分享許多照顧甘苦。有民眾說，「我不小心就罵他、打他，但是罵完之後我就很後悔。」陳乃菁回應：「事情會過去的。」他忘了你卻記得，反而變成照護者的負面壓力與情緒，失智症患者也是有感覺，也能感受到照護者的快樂或不快樂，不要糾結，甚至讓自己變成一張白紙，是照護者應該學習的課題。

主持人楊月娥有過照護失智母親的經驗，也曾有負面壓力和情緒的陰影。「那些都會過去。」更是她自身的體驗，但因為有愛和支持，不甘願的情緒便會漸漸消失。