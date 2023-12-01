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冠軍不是九份跟淡水！台灣最強老街出爐「年吸600萬人朝聖」

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冠軍不是九份跟淡水！ 台灣最強老街出爐「年吸600萬人朝聖」

聯合新聞網／ 綜合報導
觀光署公布了觀光景點遊客造訪人數統計，冠軍老街竟不是觀光客常去的九份老街、淡水老街。圖為九份老街。記者許正宏／攝影
觀光署公布了觀光景點遊客造訪人數統計，冠軍老街竟不是觀光客常去的九份老街、淡水老街。圖為九份老街。記者許正宏／攝影

台灣老街文化遠近馳名，成為觀光客必去景點之一，尤其是北部的淡水老街、九份老街，到了旅遊旺季人潮更是絡繹不絕，不過根據交通部觀光署統計，今年獲奪最多訪客參訪的老街不是上述兩地，而是位於高雄的旗山老街，截至今年9月，已累積超過610萬人朝聖，位居全國第一成為最受歡迎老街。

觀光署公告「遊憩景點人數統計」資料顯示，自今年1月至9月的統計累加，獲得最多人造訪的為旗山老街，造訪人次高達613萬人，第二名為大溪老街，累積造訪人數為518萬人，第三、四名分別為淡水老街以及九份老街，累積造訪人數為334萬及306萬，而最少人造訪的為鶯歌老街，累積人數56萬。

身為冠軍的旗山老街有何魅力？查詢旗山老街的Google評論後發現，多數人稱讚適合一日遊，且不僅販售各式美食小吃，也研發出旗山特產「香蕉」的特色料理，附近還有許多廟宇可參拜，且特別的是，該地建築帶有巴洛克、日式以及閩式多種風情，建構出中西融合的特殊地貌，因此成功吸引大批遊客參訪。

高雄旗山老街人潮眾多。記者古和純／攝影
高雄旗山老街人潮眾多。記者古和純／攝影

高雄旗山老街建築帶有巴洛克、日式以及閩式多種風情。記者古和純／攝影
高雄旗山老街建築帶有巴洛克、日式以及閩式多種風情。記者古和純／攝影

高雄旗山老街有許多「香蕉」的特色料理，圖為香蕉手工蛋捲。記者古和純／攝影
高雄旗山老街有許多「香蕉」的特色料理，圖為香蕉手工蛋捲。記者古和純／攝影

淡水 九份 觀光署 老街

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