聽新聞
test
0:00 / 0:00
冠軍不是九份跟淡水！ 台灣最強老街出爐「年吸600萬人朝聖」
台灣老街文化遠近馳名，成為觀光客必去景點之一，尤其是北部的淡水老街、九份老街，到了旅遊旺季人潮更是絡繹不絕，不過根據交通部觀光署統計，今年獲奪最多訪客參訪的老街不是上述兩地，而是位於高雄的旗山老街，截至今年9月，已累積超過610萬人朝聖，位居全國第一成為最受歡迎老街。
觀光署公告「遊憩景點人數統計」資料顯示，自今年1月至9月的統計累加，獲得最多人造訪的為旗山老街，造訪人次高達613萬人，第二名為大溪老街，累積造訪人數為518萬人，第三、四名分別為淡水老街以及九份老街，累積造訪人數為334萬及306萬，而最少人造訪的為鶯歌老街，累積人數56萬。
身為冠軍的旗山老街有何魅力？查詢旗山老街的Google評論後發現，多數人稱讚適合一日遊，且不僅販售各式美食小吃，也研發出旗山特產「香蕉」的特色料理，附近還有許多廟宇可參拜，且特別的是，該地建築帶有巴洛克、日式以及閩式多種風情，建構出中西融合的特殊地貌，因此成功吸引大批遊客參訪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言