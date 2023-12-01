解密DNA修復損傷過程 中研院研究登上國際期刊《Science》

DNA損傷有多種類型，是導致癌症或遺傳性疾病的致病原因之一，但生物體的修復過程至今仍是未解之謎。由中央研究院院士蔡明道領導的國際研究團隊，利用X射線自由電子雷射，首度在原子解析下捕捉到光解酶酵素修復DNA損傷的完整過程，研究結果今刊登於國際科學期刊「Science」。

蔡明道表示，所有的生物體都有修復機制，人體的DNA損傷後也有修復機制，當修復失敗可能就會導致疾病，因此修復機制很重要。這次使用XFEL技術，快速連拍光解酶催化修復DNA損傷過程，促進了結構生物學的前端發展，也開啟酵素學的新時代，可直接以原子解析度觀察酵素反應的完整過程，檢視酵素的反應中間體結構的全貌，未來可應用到新藥物開發的潛在新靶點。

中研院指出，隨著X射線晶體學和冷凍電子顯微鏡技術的發展，科學家已經可以用原子等級的解析度分析許多酵素和酵素複合體的結構，但這些方法只能捕捉反應開始或結束的單一瞬間，無法進一步觀察反應過程與觸發機制。

本次研究團隊利用X射線自由電子雷射（X-ray free electron laser, XFEL）技術，在極短（一百億分之一到五千分之一秒）的時間內，為DNA光解酶催化過程的多個反應中間體結構拍了18張照片。透過這些照片，可進一步揭示DNA修復化學反應的動態過程，如酵素殘基如何促使化學反應、酵素在修復後如何回到基態，以及最終修復的DNA如何恢復其標準結構等過程。

本篇論文共有69位共同作者，分別來自世界各地的17個研究機構。主要領導者是中央研究院的酵素學家蔡明道院士，蔡院士藉由台灣蛋白質計畫整合國內外技術及頂尖研究人員，其他參與者包括德國馬爾堡腓力大學的結構生物學家拉爾斯-奧利弗·艾森(Lars-Oliver Essen)教授；第一作者馬左仲(Manuel Maestre-Reyna)博士等。