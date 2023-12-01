終於有入冬感覺？北部、東半部未來一周有雨 玉山「這日」可望降雪

中央氣象署表示，明天東北季風持續影響，溫度略為回升，但中南部日夜溫差逾10度，降雨範圍包括基隆北海岸、東北部地區、大台北山區，東北部要留意較大雨勢。下周華南雲雨區東移，北部及東半部將持續籠罩在降雨範圍內，此外，下周一降雨範圍擴大，3500公尺以上的玉山有降雪機率。

氣象署預報員林定宜表示，明天東北季風持續影響，但略為回溫， 北部約14至21度、中部16至26度、南部17至28度、東北部15至19度、東部18至22度，中南部日夜溫差逾10度。降雨範圍包括基隆北海岸、東北部地區、大台北山區有局部短暫雨，東北部有較大雨勢，北部、東半部、東南部及中南部山區有零星短暫雨。

林定宜指出，周日東北季風減弱，早晚仍較涼，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周一華南雲雨區東移，水氣增多，中部以北、東半部及南部山區有局部短暫雨，3500公尺以上高山，如玉山有降雪機率。

他表示，下周二東北季風增強，一路影響到周四，北部及東半部再轉涼，周二、周三水氣較多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，周四乾空氣下來，僅剩東半部有零星雨勢。下周五東北季風減弱，水氣減少，只剩東半部有零星短暫雨。

溫度方面，林定宜指出，周日溫度持續回升，北部約16至23度、中部16至27度、南部18至28度、東部19至23度。下周一溫度變化不明顯，周二冷空氣下來將再降溫，一路影響至周四。周五雖然東北季風減弱，但受輻射冷卻影響，各地雖然出太陽，仍會比前幾日更冷，北部約13至17度、中部15至18度、南部約18至21度、東部約17度。