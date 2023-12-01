立法院三讀通過道安基本法 交通部：落實改善交安決心

立法院今三讀通過道路交通安全基本法，確立我國道路交通安全政策方針原則、強化各級政府道路安全運作機制、中央相關機關及地方政府依權責推動並落實成效監督等。交通部表示，除了感謝長期關注及支持該法制定的立委、民間團體、相關部會及縣市政府等，更將落實政府改善道路交通安全的決心。

交通部表示，道路交通安全涉及國人日常基本「行」之安全，解決道路交通安全問題必須結合中央各部會、各級政府、社會各界與全體國民共同力量才能達成。此次立法因應社會需求，訂定我國道路交通安全上位政策方針，希望凝聚社會共識，明確化中央各部會與各級政府責任，以加速進行道路交通安全改善工作，回應人民對道路交通安全期待。

道路交通安全基本法共分5章計28條，各章分別為「總則」、「道路交通安全基本政策」、「道路交通安全計畫」、「道路交通安全會報」及「附則」。定明各道路交通安全重要關係者之責任；病人、車、路、汽車運輸業、教育宣導、執法、緊急醫療救護、保險與研究發展等九大面向訂定基本政策，作為跨部會、各級政府落實分工依據。