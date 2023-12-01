快訊

亞錦賽／王貞治到了！2日為台北大巨蛋投出歷史性第1球

日職／吳念庭動念返台有和家人討論 當年1個轉念又多拚了4季

選前激勵士氣？環境部宣布調高清潔隊獎金 工會曝隱憂

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
清潔隊員工作辛苦，環境部宣布即日起增加清潔獎金，司機也提高安全獎金，但由地方政府編列預算支應。本報資料照片
清潔隊員工作辛苦，環境部宣布即日起增加清潔獎金，司機也提高安全獎金，但由地方政府編列預算支應。本報資料照片

環境部宣布，已經多年未調整的清潔隊員清潔獎金，以及駕駛安全獎金都要調整；清潔獎金由8000元調高1萬元，安全獎金從600元調高1500元即日起上路。由於接近選舉時機敏感，環境部說，這不是加薪，是獎金，要以此激勵辛苦清潔隊員的士氣。

全國環保公務機關總工會也在臉書上發文表示，經過工會密集向環境部環境管理署反應後，環境管理署11月30日表示，有關「清潔奬金及安全奬金」調高金額，12月1日正式公告實施；原定12月6日工會要到環境部大門口召開記者會活動取消。

環境部環境管理署環境衛生組長魏文宜表示，全國清潔隊員總數約3萬4000多人，這次清潔獎金以及安全獎金調高，是由地方政府編列預算，中央不補助，經費由地方政府的自有財政支應，環境部已與地方政府討論，獲得共識，也獲得行政院同意，因此調整獎金上限。

魏文宜表示，全台清潔隊員都是廣義的公務人員，大多的清潔隊員都適用勞基法；薪資各縣市都不太相同，依照雇主的標準、和年資不同，有不同的薪資，但一定超過基本工資；上一次調整清潔隊員的清潔獎金是103年，而駕駛的安全獎金調整，則是民國99年。

全國環保公務機關總工會秘書長楊俊華表示，最終還是要回到各地方政府去，各地方工會要各自努力，清潔獎金門檻從8000元到1萬元，但實際上清潔隊員可不可以拿到1萬元，地方政府就算願意，也要通過議會審議，不是說中央調高了，清潔隊員都可以調高；他認為六都比較可能，其他財政狀況沒這麼好的縣市，可能要再努力一下。

楊俊華表示，獎金調整爭取很多年了，原本想要隨公教人員調整，清潔隊員就跟著調就好了，不用過幾年還要再爭取調整，最後沒有獲得同意，法規提高上限，還是保留「視地方財政狀況」等文字敘述。他說，把這獎金的天花板打開，讓多數的清潔隊員、司機都拿得到，因此，對於法規文字就沒有很堅持修正，是折衷的考量。

環境部 薪資

延伸閱讀

新北清潔隊員蹺班回家整理儀容 遭記申誡扣獎金

桃園翁不滿誤點「垃圾砸進駕駛座」 清潔隊員不甘受辱報警

垃圾車私運友人事業廢棄物 台東市2清潔隊員遭法院重罰

清潔隊員防疫噴藥很辛勞 南市發獎金給4千到5千元

相關新聞

選前激勵士氣？環境部宣布調高清潔隊獎金 工會曝隱憂

環境部宣布，已經多年未調整的清潔隊員清潔獎金，以及駕駛安全獎金都要調整；清潔獎金由8000元調高1萬元，安全獎金從600...

怕被看光！直播飛機起降傳桃機希望下架 航空迷批「本末倒置」

桃園市政府近年陸續在轄內14處知名景點設置高解析攝影，提供即時影像供民眾線上觀看，近日再新增「桃園國際機場」讓航空迷大飽...

台東馬亨亨大道路牌「嚴重泛白」 駕駛諷：是要給鬼看嗎？

台東縣管全長5公里的馬亨亨大道，2019年爭取前瞻經費全面改善道路設施，不過，有駕駛卻發現路牌指示嚴重「泛白」，譏諷給鬼...

免疫負債還不完 台大醫示警：我國黴漿菌流行機會大增

中國大陸近期流行黴漿菌，導致我國也跟著人心惶惶。台大兒童醫院教授黃立民表示，大陸的疫情讓外界擔憂，主因是擔心會在疫情嚴重...

季節交替「過敏三兄弟」找上門？ 中醫師揭3招教戰守則

季節更替，許多民眾孩童苦不堪言的過敏又伺機而發。安南醫院中醫部今天分享換季案例：統計「過敏三兄弟」過敏性鼻炎、氣喘、異位...

回響／凍漲30年終於要「加薪」 保育員：本來已薪資麻痺

本報陽光行動專題「動物保育員薪低」5月推出，薪資凍漲超過30年引熱議，在各界推波助瀾下，中央今發文相關單位，公立動物園（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。