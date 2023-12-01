選前激勵士氣？環境部宣布調高清潔隊獎金 工會曝隱憂

環境部宣布，已經多年未調整的清潔隊員清潔獎金，以及駕駛安全獎金都要調整；清潔獎金由8000元調高1萬元，安全獎金從600元調高1500元即日起上路。由於接近選舉時機敏感，環境部說，這不是加薪，是獎金，要以此激勵辛苦清潔隊員的士氣。

全國環保公務機關總工會也在臉書上發文表示，經過工會密集向環境部環境管理署反應後，環境管理署11月30日表示，有關「清潔奬金及安全奬金」調高金額，12月1日正式公告實施；原定12月6日工會要到環境部大門口召開記者會活動取消。

環境部環境管理署環境衛生組長魏文宜表示，全國清潔隊員總數約3萬4000多人，這次清潔獎金以及安全獎金調高，是由地方政府編列預算，中央不補助，經費由地方政府的自有財政支應，環境部已與地方政府討論，獲得共識，也獲得行政院同意，因此調整獎金上限。

魏文宜表示，全台清潔隊員都是廣義的公務人員，大多的清潔隊員都適用勞基法；薪資各縣市都不太相同，依照雇主的標準、和年資不同，有不同的薪資，但一定超過基本工資；上一次調整清潔隊員的清潔獎金是103年，而駕駛的安全獎金調整，則是民國99年。

全國環保公務機關總工會秘書長楊俊華表示，最終還是要回到各地方政府去，各地方工會要各自努力，清潔獎金門檻從8000元到1萬元，但實際上清潔隊員可不可以拿到1萬元，地方政府就算願意，也要通過議會審議，不是說中央調高了，清潔隊員都可以調高；他認為六都比較可能，其他財政狀況沒這麼好的縣市，可能要再努力一下。

楊俊華表示，獎金調整爭取很多年了，原本想要隨公教人員調整，清潔隊員就跟著調就好了，不用過幾年還要再爭取調整，最後沒有獲得同意，法規提高上限，還是保留「視地方財政狀況」等文字敘述。他說，把這獎金的天花板打開，讓多數的清潔隊員、司機都拿得到，因此，對於法規文字就沒有很堅持修正，是折衷的考量。