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糧價好誘因大稻農回歸 明年稻作面積恐重回25萬公頃

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部今天召開「綠色環境給付政策績效發布」記者會。記者彭宣雅／攝影
農業部今天召開「綠色環境給付政策績效發布」記者會。記者彭宣雅／攝影

目前國內二期稻作陸續收穫完成，濕穀每百台斤價格超過1000元，甚至一度飆到1300元，稻穀價格史上最高；農業部農糧署表示，國內全年稻作面積約26至27萬公頃，過去稻米生產過剩、價格低迷；但連續幾年大規模休耕，種稻面積減少，稻穀價格飆漲，增加種稻誘因。

明年水情好，加上大區輪作政策暫停一年、稻作四選三也開放一期繳交公糧，憂心農民一窩蜂回來種稻，恐怕屆時稻作面積又恢復24至25萬公頃，價格可能下滑；農業部代理部長陳駿季今天表示，明年一期稻作希望可以維持在24萬公頃左右，有配套措施維持稻穀價格每百台斤1000元以上。

農業部今天召開「綠色環境給付政策績效發布」記者會。農業部農糧署副署長蘇茂祥表示，因嘉南停灌、加上稻作四選三，105至109年去高低平均稻作面積減少約5萬公頃，稻穀價格每百台斤1300原史上最高，農民四選三轉作，因此也推動種雜糧；另外，推動綠色環境給付，以堆疊是給付提高農民收益。

因為乾旱，大區輪作，部分地區連續兩年大面積休耕，導致稻田面積減少，目前約22至23萬公頃稻作面積，比原先26萬公頃減少，但明年一期稻作因多項政策暫停，加上水庫水量充足，糧價高漲，農民恐怕又重新回來種稻。

陳駿季說，稻作轉作是透過四選三與大區輪作，大區輪作當初設計時，水庫水量不穩定，透過輪作方式，讓水資源有效利用；稻作四選三是以效降低稻作面積，但不能強迫農民不種稻，因此透過綠色環境給付，雜糧轉作提高誘因，明年四選三仍進行；大區輪暫緩一年進行檢討，希望維持面積22萬到23萬公頃間。

陳駿季表示，當稻作面積增加時，價格就會下降，今年最高稻穀價格到每百台斤1250元、甚至一度攀上1280歷史新高，民糧收購七到八成，公糧僅占兩成到兩成五，主要價格支撐是民間產地價格；外界要求提高公糧價格收購，反而會讓稻作面積增加，降低價格，屆時無法支撐。

他表示，明年一期稻作預估稻作面積會增加，但他認為不會增加到27萬公頃，因為轉作雜糧引進機械化，因此明年有信心，明年度稻作面積有些幅成長，但仍維持產地價格約1000元。

農業部推估，大區輪作面積約2萬公頃，明年預估會有一半維持旱作種雜糧，但有一半會回復種稻米，希望把總面積維持在24萬公頃左右。

農業部 農民

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