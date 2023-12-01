影／每人有紅包！桃勤疫後創單月營收新高 45週年慶與員工同歡

今天是桃園航勤公司成立45週年，桃勤公司準備了每人現金一千元紅包以及一張刮刮樂作為年終慰勞員工心意。為了讓這項活動更有意義，桃勤公司透過桃園市肢體傷殘協進會採購2,500張台彩刮刮樂，並邀請桃園市肢體傷殘協進會理事長許詩政一同到場慶祝，立法委員黃世杰也到場同歡。

桃園航勤公司董事長林祥生表示，桃勤公司經歷兩年疫情後，在後疫情時代因員工努力工作，今年已經提早轉虧為營，10月份甚至創下公司成立45年以來，單月最高營收紀錄，為感謝同仁的付出及提高向心力，這次特別發放每人一千元的紅包，以及一張刮刮樂。

林祥生也提到，年關將近，大家都開始關心年終獎金的金額，只要在公司獲利以及能力允許的情況下，會給員工最大的回饋跟報答；過去兩年受疫情影響公司沒有收入，都向跟銀行借錢正常發放薪水跟獎金了，今年營收更為理想，會盡量給員工滿意的答覆。

桃勤公司指出，桃園市肢體傷殘協進會成立於1984年，致力於協助肢體傷殘者融入社會並提升生活品質，同時擔當政府與身心障礙者之間的溝通橋樑。為表達對其為弱勢群體爭取權益和做出貢獻的尊敬，桃勤公司本次透過支持協進會，展現了雙方對社會弱勢群體的關心，以及對回饋社會的承諾，盼能拋磚引玉，希望引發大眾對弱勢團體需求和權益的關注。