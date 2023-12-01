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大千醫院與新生醫專成立護理師公費班 5年助學60萬
護理師人力荒是全台各醫院重視的難題，苗栗市大千綜合醫院與新生醫護管理專科學校今年5月簽署合作意願書成立「碧英護理師公費班」，雙方昨天簽約，大千將原本預計提供明年度入學新生5年3000萬元的獎助學金加碼至4200萬元，助學對象可從50人增為70人，期望善盡企業社會責任，培育更多優秀護理人才。
大千院長徐千剛表示，新生醫專以五專學制培育出全國專技高考護理師榜首，5年平均考照率超過八成，顯見整體教學師資實力與輔導考照成效；護理師人力荒是全台各醫院重視的難題，因此與新生醫專共育護理師計畫，不僅嘉惠學生，未來也能回饋地方基層醫療，是非常有意義的合作計畫。
「碧英護理師公費班」取名自徐千剛的母親劉碧英女士，他的母親是小學老師，曾獲師鐸獎，任教職多年非常關心弱勢學生，像主動買鞋子送給沒鞋可穿的孩子、準備便當讓沒有午餐的孩子可以飽餐，這些溫暖善行都深深影響徐千剛，包括已辦理10年的「碧英孝行獎」或這次與新生醫專合作的碧英護理師公費班，都為了感念母親，延續關懷學子的精神。
新生醫專校長駱俊宏表示，大千醫院軟硬體規模設施完善，是媲美醫學中心等級的醫療體系，公費班可重點選修急重癌、兒科、早療等大千醫療體系特色的課程，參加學生在學期間提供每年12萬元助學金，補助包含學雜、書籍、制服費等就學費用，也就是五專在學期間可在完全免費情況下完成學業，畢業後保障加入大千醫療體系就業，對南新竹、全苗栗、北台中地區學子可謂是一大佳音。「碧英護理師公費班」取才，除依個人意願外，也參考國中教育會考成績，擇優錄取並列備取名單遞補，各地區學子均可參與。
簽約儀式中，新生醫專也頒發聘書請大千護理部主任解旻容擔任學校護理科兼任助理教授級專業技術教師，希望讓雙方產學合作更加密切。
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