大千醫院與新生醫專成立護理師公費班 5年助學60萬

護理師人力荒是全台各醫院重視的難題，苗栗市大千綜合醫院與新生醫護管理專科學校今年5月簽署合作意願書成立「碧英護理師公費班」，雙方昨天簽約，大千將原本預計提供明年度入學新生5年3000萬元的獎助學金加碼至4200萬元，助學對象可從50人增為70人，期望善盡企業社會責任，培育更多優秀護理人才。

大千院長徐千剛表示，新生醫專以五專學制培育出全國專技高考護理師榜首，5年平均考照率超過八成，顯見整體教學師資實力與輔導考照成效；護理師人力荒是全台各醫院重視的難題，因此與新生醫專共育護理師計畫，不僅嘉惠學生，未來也能回饋地方基層醫療，是非常有意義的合作計畫。

「碧英護理師公費班」取名自徐千剛的母親劉碧英女士，他的母親是小學老師，曾獲師鐸獎，任教職多年非常關心弱勢學生，像主動買鞋子送給沒鞋可穿的孩子、準備便當讓沒有午餐的孩子可以飽餐，這些溫暖善行都深深影響徐千剛，包括已辦理10年的「碧英孝行獎」或這次與新生醫專合作的碧英護理師公費班，都為了感念母親，延續關懷學子的精神。

新生醫專校長駱俊宏表示，大千醫院軟硬體規模設施完善，是媲美醫學中心等級的醫療體系，公費班可重點選修急重癌、兒科、早療等大千醫療體系特色的課程，參加學生在學期間提供每年12萬元助學金，補助包含學雜、書籍、制服費等就學費用，也就是五專在學期間可在完全免費情況下完成學業，畢業後保障加入大千醫療體系就業，對南新竹、全苗栗、北台中地區學子可謂是一大佳音。「碧英護理師公費班」取才，除依個人意願外，也參考國中教育會考成績，擇優錄取並列備取名單遞補，各地區學子均可參與。