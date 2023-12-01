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鼓勵海外旅客到中南部旅遊 即日起高鐵2人同行1人免費

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部觀光署與台灣高鐵公司合作推出「國際旅客搭高鐵兩人同行一人免費優惠活動」。圖／觀光署提供
交通部觀光署與台灣高鐵公司合作推出「國際旅客搭高鐵兩人同行一人免費優惠活動」。圖／觀光署提供

疫後觀光復甦，交通部觀光署為鼓勵國際旅客前往台灣中南部旅遊，與台灣高鐵公司合作推出「國際旅客搭高鐵兩人同行一人免費優惠活動」，即日起至明年5月31日，凡持短期觀光簽證的外籍旅客，至指定通路（KKday、klook）購買高鐵單程乘車券，目的地為台中以南的高鐵站，即可享有一次同區間第2人車票免費優惠。

觀光署今年訂定600萬國際觀光客來台目標，截至今年11月2日已迎來第500萬人次入境，預計12月中下旬達標，觀光署表示，為擴大吸引國際旅客來台，推出首波加碼優惠，外籍旅客即日起至明年5月31日可享有「搭高鐵兩人同行一人免費優惠活動」，活動首月（12月1日至12月31日）還可至桃園機場捷運櫃檯免費兌換「機捷來回票+北捷72小時票」。

觀光署指出，希望藉由促銷專案吸引更多海外旅客首選台灣為旅遊目的地，並深入中南部旅遊，配合此次優惠活動，各指定通路也提供相關中南部景點和住宿的加購優惠方案，包含飯店、遊樂園、博物館及遊程折扣等，遊客可依據自己的旅遊喜好及行程安排選擇加購相關商品。

另外，觀光署也提醒，此次活動限定為短期入境台灣的外籍旅客，因工作或求學等長期居留台灣者並不適用，且優惠活動數量有限，送完為止。

高鐵 觀光署

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