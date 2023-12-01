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天氣轉涼 國健署提醒家長「別為嬰兒蓋被」以免猝死

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署今舉辦「寶貝安心睡 家長共守護」記者會。記者林琮恩／攝影
衛福部國健署今舉辦「寶貝安心睡 家長共守護」記者會。記者林琮恩／攝影

新手爸媽缺乏育兒經驗，恐因睡眠環境安排不善，導致嬰兒不慎死亡，尤其天氣轉涼，爸媽直覺為孩童蓋棉被，其實是錯誤行為。衛福部統計，嬰兒猝死症候群（SIDS）是國內嬰兒十大死因之一。兒科醫學會指出，嬰兒確切猝死原因不明，但多數與嬰兒睡眠環境有關，提醒父母注意一歲以下孩子，不應趴睡、不要使用枕頭等五大守則，以免孩童窒息而死。

衛福部國健署今舉辦「寶貝安心睡 家長共守護」記者會。兒科醫學會秘書長歐良修表示，窒息、意外是嬰幼兒最重要的死因，尤其一歲以下嬰兒，容易因窒息引發猝死，少子化趨勢明顯，新手爸媽因為生得少，照護兒童經驗缺乏，有時關心及注意的行為，如使用安撫巾、與爸媽同睡等，反而導致孩子生命危險，與其自行揣測，不如聽聽專家怎麼說。

國健署署長吳昭軍提醒，爸媽無不希望孩子平安順利長大，若因經驗不足造成遺憾相當可惜，所以國健署透過衛教，希望新手爸媽注意孩子睡眠環境，減少使用枕頭、棉被等非必要保暖措施，且睡眠環境溫度不能過高，否則對小孩心臟代謝也不好。國健署共提出5大守則，包括寶寶不趴睡、寶寶不用枕、嬰兒床不鬆軟、睡眠環境不悶熱、與寶寶不同床。

木生婦幼診所醫師邱彙雅表示，一歲以下孩子必須仰睡，側睡、趴在爸媽身上睡著，也容易因翻身導致窒息，並呼籲民眾「安全比安穩更重要」，使用枕頭、安撫巾、布偶、防撞布墊等，以免嬰兒睡著扭動時，物品摀臉造成窒息意外，長輩祈求的護身符，也有導致勒死意外的風險。

溢奶、嗆奶是嬰兒窒息另一大原因。邱彙雅表示，新生兒腸胃道、消化系統還不成熟，容易溢奶、吐奶，馬上放到床上會溢奶、吐奶，容易造成窒息。餵奶後，應讓孩童保持直立、輕輕拍撫，讓肚子空氣排出來，降低吐奶風險。

另外，邱彙雅指出，嬰兒不應與父母同睡，以免睡著後大人的棉被不慎遮掩嬰兒口鼻造成窒息，即使家中有多位嬰兒，也要一人一床。今天變冷，爸媽擔心孩子著涼，但寶寶不應穿著過多衣服或蓋棉被，應使用睡袋型睡衣或包巾，並保持環境通風，以免增加孩子心肺負擔會，不是摸到手腳涼涼就要蓋被子。

嬰兒 睡眠

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