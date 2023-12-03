婦科檢查超重要！女性必做4大「檢查項目」千萬別漏掉



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「婦科檢查項目」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的常見婦科檢查項目排行。

許多女性經常受到婦科疾病的困擾，從子宮肌瘤、骨盆腔發炎，甚至到乳癌與子宮頸癌，都在不同程度上影響著女性的健康。然而，透過定期進行婦科檢查，就能夠儘早發現潛在問題，進而及時採取治療措施，有效降低疾病的嚴重程度。

接受「性病檢查」保護自己與伴侶 定期「乳房檢查」可降低乳癌風險

▲ 網友熱議婦科檢查項目 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「婦科檢查項目」相關話題討論，可以發現「性病檢查」受到最多討論，其檢查方式會根據不同疾病而定，通常是以尿液、血液、棉棒篩檢、外部檢查為主，常見的項目包括人類乳突病毒（HPV）、愛滋病、梅毒、生殖器疱疹、披衣菌、淋病等。

衛生署就提醒「只要曾經發生性行為就要定期接受篩檢」，才能及早發現與治療控制，也有民眾在染上性病後發文感嘆「沒想過自己會中招，很懊惱沒有好好保護自己」，直言定期做檢查非常重要，引來網友留言提醒「性病不是只有性行爲才會傳播，有檢查有保障」、「定期檢查很重要，不管是對自己還是另一半」，呼籲民眾定期接受性病檢查，保護自己也保護他人。

由於「乳癌」是國內女性發生率最高的癌症，因此「乳房篩檢」也是許多網友關注的項目。目前國際上最具醫學實證的乳癌篩檢方法是「乳房X光攝影檢查」，能夠用來偵測乳房的鈣化點或腫瘤，甚至有可能發現無症狀的零期乳癌；而「乳房超音波」則是用高頻率的音波查看組織波動，因為沒有輻射所以適用於任何年齡層。

有網友就分享「因為媽媽得過乳癌，自己身為高風險族群會定期做乳房檢查」，引起網友共鳴「覺得胸部有異狀就要去檢查」、「我會去醫院的乳房外科掛號，請醫生做超音波和觸診」，提醒女性可以每個月進行自我檢查，並定期接受乳房外科的健康檢查，才能降低乳癌發生的機率。

而若有備孕計畫，則有不少人會安排「孕前健康檢查」評估生育風險，檢查項目包括理學檢查、血液與尿液常規檢查、傳染病檢驗、子宮頸抹片檢查等，讓夫妻在孕前先了解彼此的身體狀況及遺傳史，才能安心孕育出健康的下一代。

就有網友在討論區請益「大家會做孕前健檢嗎」，吸引許多網友回覆「孕前健檢真的要做，我懷孕後產檢才發現沒有德國麻疹的抗體」、「孕前健檢很重要，我老公就是檢查才發現有地中海貧血基因」，指出若胎兒遺傳重型地中海貧血，不僅可能導致孕婦產生併發症，胎兒更是有夭折、或需要終身輸血的風險，建議夫妻落實孕前檢查，保障媽媽與寶寶的健康。

婦科檢查是為了確保女性生殖器官的健康，藉由定期的檢查，女性不僅可以更積極參與自身的健康管理，更能即時發現潛在的健康問題。如果你也想進行婦科檢查，卻不知道要做哪些項目的話，不妨參考看看網友的討論，並諮詢專業的醫護人員，定期保持婦科檢查的習慣，為自己的健康把關！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「婦科檢查項目」相關討論則數。

觀測期間：2023/08/12~2023/11/12，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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