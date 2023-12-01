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台東馬亨亨大道路牌「嚴重泛白」 駕駛諷：是要給鬼看嗎？
台東縣管全長5公里的馬亨亨大道，2019年爭取前瞻經費全面改善道路設施，不過，有駕駛卻發現路牌指示嚴重「泛白」，譏諷給鬼看嗎？縣府表示，已改為LED路牌，舊有路牌將全面汰換。
縣府指出，馬亨亨大道至2019年已陸續更新路牌號誌，民眾發現的泛白路牌，是過去舊有的路牌，未來盤點後會全面汰換，現階段暫不影響駕駛辨識，也請用路人依新路牌號誌行走。
全長5公里、路寬50公尺的馬亨亨大道，是台東境內最寬敞的縣道公路，有自行車、汽機車專用道，每年更是舉辦鐵人、自行車及馬拉松賽事的場地，兩旁鳳凰樹花開美不剩收，打響知名度。
不過，1998年啟用通車後，人孔蓋、道路設計及號誌不清等問題擾民，甚至成為道安隱憂，縣府於2019年爭取1億元前瞻經費補助全面改善道路設施，並於同年12月完工，但路牌改善卻牛步。
整條道路就有好幾處大型路牌指示嚴重「泛白」，甚至完全全白，看不到號誌內容，有駕駛譏諷給鬼看嗎？也有路人說「路牌泛白已經好幾年了，都沒有翻新過，反映1999專線沒下文」。
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