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基隆快捷公車2088增B線！通勤、通學民眾及學生稱很方便

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆快捷公車2088今增B線，通勤、通學民眾及學生稱很方便，市長謝國樑（右）搭車體驗。圖／基隆市政府提供
基隆快捷公車2088今增B線，通勤、通學民眾及學生稱很方便，市長謝國樑（右）搭車體驗。圖／基隆市政府提供

基隆市快捷公車國道客運2088，原路線服務新豐街、深溪路及田寮河兩岸民眾往返基隆與台北，經地方多年爭取，大都會客運自今天起增闢B線，從台北悠活村社區出發，行經大香港社區、美的世界後再接回田寮河兩岸，深澳坑地區通勤、通學民眾及學生都說很方便。

2088是基隆市國道客運通勤路線運量第2名，每月運量超過20萬人次，但台北悠活村社區、大香港、美的世界等大型社區通勤民眾也很多，卻不在行駛路線，地方爭取增加支線，讓民眾方便通勤。

市長謝國樑和大都會客運總經理李建文、交通處長王圳宏、市議員林沛祥、何淑萍及韓世昱今天一早6點到台北悠活村社區站牌搭乘，了解通勤現況。

謝國樑說，歷經地方民代長期反映民意，經客運業者協助增加B線，可嘉惠深澳坑地區通勤民眾和學生，請市民朋友善加搭乘。

社區居民說，信義區快捷公車覆蓋率的不足，在不影響原有2088班次線路的情形下，嘉惠深澳坑路線各社區的居民搭乘很好，讓居民有感，不必換車。今天搭乘民眾說，以後上班方便多了，但建議再增加班次。

2088B線自調和街的悠活台北村社區，經深澳坑路、東明路至台北市府轉運站，沿途行經崇慧花園、美的世界、大香港社區，採單往單返通行，目前試營運半年階段全天共2班次，分別為早上6時30分，從基隆的悠活台北村社區發車至台北市府轉運站班次，以及晚上6時從台北的市府轉運站至基隆深澳坑地區的班次。

基隆快捷公車2088今增B線，通勤、通學民眾及學生稱很方便，市長謝國樑搭車體驗。圖／基隆市政府提供
基隆快捷公車2088今增B線，通勤、通學民眾及學生稱很方便，市長謝國樑搭車體驗。圖／基隆市政府提供
基隆快捷公車2088今增B線，通勤、通學民眾及學生稱很方便，市長謝國樑（二排右）搭車體驗。圖／基隆市政府提供
基隆快捷公車2088今增B線，通勤、通學民眾及學生稱很方便，市長謝國樑（二排右）搭車體驗。圖／基隆市政府提供
基隆快捷公車2088今增B線，通勤、通學民眾及學生稱很方便，市長謝國樑（右三）搭車體驗。圖／基隆市政府提供
基隆快捷公車2088今增B線，通勤、通學民眾及學生稱很方便，市長謝國樑（右三）搭車體驗。圖／基隆市政府提供

基隆 國道客運 香港

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