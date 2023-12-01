羅一鈞公布陸港澳旅客機場採檢數據 流感病毒最多未驗出黴漿菌

疾管署自11月26日起在 台北、桃園、 台中及高雄4處國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」措施。疾管署發言人羅一鈞表示，此措施為針對自中港澳入境有症狀（類流感）旅客，鼓勵採檢，檢驗包含流感病毒、新冠病毒、肺炎黴漿菌等17種病毒及4種細菌；前四天的檢測共採檢38位，流感病毒最多，但並沒有驗出黴漿菌。

羅一鈞說，首4日（26至29日）總計採檢38人，其中13例為流感病毒、3例為新冠病毒、3例為腺病毒、2例為鼻病毒，6例為陰性，另有11例檢驗中。依據目前監測資料與檢驗結果，中國呼吸道感染症疫情目前評估風險不變，為已知病原於社區高度流行，近期改以流感病毒為主，黴漿菌疫情已下降，我國將持續密切監測其疫情發展。

羅一鈞表示，國內類流感疫情已經連續七周下降，國內主要流行的為流感跟腺病毒，目前僅低度流行，不需要過度擔憂「黴漿菌之亂」。