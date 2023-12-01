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冬季空品不良 環境部抓到烤漆業者偷排廢氣

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環境部查核確認製程廢氣有無妥善收集處理。圖／環境部提供
環境部查核確認製程廢氣有無妥善收集處理。圖／環境部提供

環境部環境管理署中區環境管理中心近日執行空品不良季節應變措施汙染源查核，透過區域智慧空品感測物聯網(AIoT)掌握異常排放空氣汙染物熱點，查獲台中市某頗具規模烤漆業者，未取得固定汙染源排放許可證即逕行操作，且未設置妥善處理廢氣設施，將含揮發性有機物的有害廢氣排放於大氣中，影響區域空氣品質。

環境部表示，依空氣汙染防制法將可處10萬元以上2000萬元以下罰鍰，並令停工。同時若排放屬公告的有害空氣汙染物且超過法規排放限值，足以生損害他人生命、身體健康者，更面臨刑責可處7年以下有期徒刑，得併科100萬元以上1500萬元以下罰金。

環境部說，每年秋冬季節時，無論是位於東北季風尾流弱風區的中南部地區，或是冷高壓南下大環境風場轉東風時位於背風側的西部地區，都會因為擴散條件不佳而導致季節性空品惡化，環保機關也在此期間加強各項空品管制措施，以減少環境汙染負荷。

中區環境管理中心在空品不良季節期間，掌握台中大甲區某事業並進行查核，查獲該頗具規模的烤漆業者以倉儲名義私設廠房，卻從事大型物件烤漆作業，並將製程產生的含揮發性有機物廢氣排放大氣中；又查到業者使用含甲苯及二甲苯的有機溶劑及塗料用量，已經達到應申請固定污染源操作許可證的規定，但業者卻未依規定申請，將依法處分並令停工。

環境管理署表示，工廠若屬空氣汙染防制法所規定應取得操作許可的固定汙染源，應檢具符合相關規定證明文件，向直轄市、縣（市）主管機關或經中央主管機關委託的機關申請及取得操作許可證，並依核發的許可證內容進行操作，未依法取得許可證者不得從事作業。

環境部清點廠內烤漆用塗料用量。圖／環境部提供
環境部清點廠內烤漆用塗料用量。圖／環境部提供
廠內堆放大量烤漆調合使用的有機溶劑。圖／環境部提供
廠內堆放大量烤漆調合使用的有機溶劑。圖／環境部提供
倉儲廠房卻從事大型物件烤漆作業。圖／環境部提供
倉儲廠房卻從事大型物件烤漆作業。圖／環境部提供

空氣汙染 環境部 主管

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