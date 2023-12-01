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中彰投16萬車主注意！汽燃費未繳逾期受罰代誌大條

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
公路局台中區監理所提醒民眾，今年汽機車燃料費已逾開徵期限，請車主於期限內盡速完成繳費，以免受罰。圖／公路局台中區監理所提供
公路局台中區監理所提醒民眾，今年汽機車燃料費已逾開徵期限，請車主於期限內盡速完成繳費，以免受罰。圖／公路局台中區監理所提供

公路局台中區監理所統計，今年汽機車燃料費已逾開徵期限，已對中彰投地區16萬多輛車主雙掛號寄出汽機車燃料費催繳通知書，繳費期限至明年1月2日，請車主於期限內盡速完成繳費，以免逾期面臨最高3000元、移送法務部行政執行署強制執行等罰責。

台中區監理所說明，依「公路法」第75條規定，車主若逾期未繳納汽燃費，除處以300元以上、3000元以下罰鍰外，將面臨移送法務部行政執行署強制執行，並停止辦理車輛異動或換發牌照，請車主把握最後繳費期限，避免延遲繳納而影響自身權益。

台中區監理所長楊聰賢表示，車主收到催繳通知書後，可持單至金融機構、郵局、超商繳納；另歡迎車主透過監理服務網、監理服務APP、e-Bill全國繳費網、電話語音、一卡通MONEY、元大銀行、永豐銀行、街口支付、嗶嗶繳、蝦皮購物、悠遊付、橘子支付及全支付等多元管道線上繳費，繳費多元、省時又方便。

另鼓勵車主至台中區監理所官網或監理服務網線上申辦約定扣款服務，每年自動轉帳扣繳汽燃費，不必擔心收不到費單或遺忘繳費而受罰，歡迎車主朋友們多加利用。

車主 蝦皮購物 法務部

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