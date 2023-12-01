東北季風影響到明天下周再一波！ 「這天起」全台晴朗乾爽好天氣

東北季風一波波，天氣變化大。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，這波東北季風持續影響到明天北、東部整日濕涼。下周日東北季風減弱，氣溫逐日回升，但下周一下半天鋒面結構有機會通過台灣附近，全台可能都會下雨，想要有較晴朗乾爽要等下周三了。

林孝儒指出，今明兩天持續受東北季風及中層雲系較多影響，北部、東部及中部山區仍有短暫雨，尤其北海岸、基隆、東北角至宜蘭有局部大雨發生機會。北部及東部整日偏涼，氣溫約15-19度。中南部高溫也略降，約17-27度，早晚有涼意，是這波冷空氣影響最明顯兩天。

林孝儒指出，下周日至下周一東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐日回升，但下周一下半天不排除台灣北部海面一帶將有低壓波動逐漸發展，往南延伸之鋒面結構有機會通過台灣附近，大氣狀態較不穩定且環境水氣偏多，除北部及東部有短暫雨，中南部也有降雨機會，影響至下周二清晨。

林孝儒指出，下周二至下周四又是新一波東北季風南下影響，下周二雖有水氣，迎風面北部及東部有地形降雨，下周三、四乾空氣移入，環境轉乾，各地會回到晴朗乾爽天氣，但要留意顯著輻射冷卻效應加強低溫現象發生。