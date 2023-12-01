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醫學中心區域分布失衡 嘉市府協助區域醫院嘉基爭取升格醫學中心

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
肩負雲嘉南醫療重任的區域醫院、嘉義基督教醫院，具備醫學中心條件。圖／取自嘉基官網
肩負雲嘉南醫療重任的區域醫院、嘉義基督教醫院，具備醫學中心條件。圖／取自嘉基官網

最新一波醫院評鑑結果即將公布，外傳台北慈濟醫院將擠下萬芳醫院，晉升醫學中心，引發關注討論。肩負雲嘉南醫療重任的區域醫院、嘉義基督教醫院，具備醫學中心條件，鑑於醫學中心區域分布失衡，為讓在地鄉親享有醫學中心等級就醫環境等因素，嘉義市府團隊全力協助嘉基明年升格醫學中心。

嘉基為何要升格醫學中心？衛生局說，嘉市急性一般病床已高達74床/每萬人口，已逾衛福部「醫院設立或擴充許可辦法」規範不得逾50床規定，中央按人口配置病床及醫療資源，嘉市會被認為是醫療資源過剩，但因其他縣市鄉親信賴嘉市醫療品質、加上共同生活圈及交通便利，習慣來嘉市就醫，跨縣市就醫比率高達近55%、實際上服務量有一半以上照顧其他縣市鄉親，導致嘉市醫院病床往往面臨一床難求的貧乏區。

另，雲嘉嘉地區為全國最老化地區，全國19家醫學中心、3家準醫學中心大多分布北部及南部，彰化以南、台南以北卻無醫學中心，讓重症或罕病鄉親往往需要南北奔波至其他醫學中心就醫，就中長期而言，嚴重影響嘉市未來的醫療升級規劃。

衛生局指出，嘉基每年就醫人次高達百萬，月平均手術高達2022台，去年更完成全國首座獨棟智慧手術大樓，多項醫療成是嘉市驕傲，嘉基一直邁進醫學中心努力，市府團隊全力協助嘉基醫院升格醫學中心，積極輔導該院準備醫院評鑑及完成醫學中心5大任務指標，督促該院提升醫療品

質、重視病人安全，鼓勵投入創新研發、配合政策，讓各項卓越指標達醫學中心水準。

市長黃敏惠透過各項場合向中央表達「嘉市需要醫學中心的決心與努力」，盼嘉基早日成為醫學中心，提供鄉親更優質醫療品質，免於民眾南北奔波求診，保障民眾健康權，讓在地鄉親享有醫學中心等級就醫環境。

醫學 衛生局 嘉義

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