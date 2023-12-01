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今明北台濕冷明晨最低13度 下周一鋒面掠過全台下雨

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
東北季風增強水氣增，今、明北台濕冷。本報資料照片
東北季風增強水氣增，今、明北台濕冷。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今、明受東北季風影響，北台濕冷，明晨北台灣平地最低溫可降至13度，台北觀測站約降至16度。下周一氣溫略回升，鋒面快速掠過，為各地帶來降雨機率。

吳德榮指出，最新(30日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天東北季風影響，今天水氣較多，北部、東半部及中部山區有局部雨，中部平地及南部多雲時晴；明天水氣減少，大台北東側、東半部有局部短暫雨。

吳德榮指出，今、明兩天北台濕冷，中南部氣溫略降，明晨北台灣平地的最低氣溫約可降至13度，台北觀測站約降至16度。今天各地區氣溫：北部14至18度、中部16至26度、南部18至30度、東部15至28度。

下周日東北季風略減弱、氣溫微升，大台北、東半部仍有局部短暫雨，北台仍偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周一(4日)氣溫略回升，鋒面在台灣附近醞釀、並快速掠過，為各地帶來降雨的機率。下周二、三鋒面遠離，西半部好轉，東半部仍有局部短暫雨。下周四起「大陸高壓」籠罩，各地轉為晴朗穩定的天氣。

吳德榮 東北季風 低溫

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