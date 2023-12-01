聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／百歲婆婆不能自理 多虧阿秀照護陪伴

聯合報／ 文／陳逸珊（北市北投）
照護工作相當辛苦耗體力。圖／讀者提供
照護工作相當辛苦耗體力。圖／讀者提供

外籍看護請假返鄉，因疫情未能如期入境，百歲的婆婆臥床6年，日常生活無法自理，照護工作面臨青黃不接的空窗期。只好由住在附近的女兒及媳婦，每星期輪流把婆婆接回家照顧，以前有外籍看護在照顧，此刻才體會照顧者的辛苦。

由於婆婆習慣住在熟悉的老家，而且每個人照顧的方式也不一致，讓她不能適應。里長知道我們的困境，要我們備妥2份文件幫忙申請長照2.0，讓我們如釋重負，減輕照顧的壓力。

照服員阿秀很快就來了，以前是護理人員的她，婚後辭職，現在兒女長大了，二度就業，選擇有彈性、同性質的照護工作，很快就駕輕就熟上工了。阿秀工作細心、溫暖，每天親切地與婆婆交談，不管是餵食、洗澡洗頭、通便、按摩、服藥、散步…，抱上抱下，每天的工作重複，不會感到不耐煩，樣樣熟練周到。

婆婆整天躺在床上很無聊，阿秀教她玩手機，和女兒視訊，兩人就像家人般親近。照服員每星期來5天、每天2小時，婆婆每天看著時鐘等她來，一天都不能沒有她。

照護工作相當辛苦耗體力，但阿秀說要用她的專業來服務需要的人。常常得面對不同類型的病人，她說真正的好服務，不是只靠專業，而是體貼入微、有耐心和同理心，沒有同理心就很難與人建立感情。

婆婆幸運有阿秀的照顧和陪伴，謝謝妳。

婆婆 外籍看護

延伸閱讀

劣！桃園資深男照服員對中重度女學員猥褻 法官判2年半

輕柔舒緩冷熱敷 專為現代人眼部護理設計的無線按摩眼罩

遭男指壓師搓下體…18歲男按摩遇性騷 友人急問櫃台卻稱：沒這服務

藍委盼重症失能雇主免繳就業安定費 陳建仁：有壞心想法移工還是會跑

相關新聞

馬國女星吹頭髮猝死？ 醫指死因「有點牽強」：但遇兩症狀立刻就醫

馬來西亞女星莊群施日前驟逝，當地家醫科醫師指出，莊在用吹風機吹頭髮後出現頭暈、頭痛、想吐症狀，吹頭髮的熱度，讓血液循環加...

黴漿菌疫情狂燒 藥師公會理事長爆：陸配紛赴藥局買「這款藥」想寄回鄉

中國大陸北方呼吸道疫情嚴重，尤其黴漿菌案例數升溫。藥師公會全聯會理事長黃金舜今表示，2周前開始已有陸配在內等民眾，紛紛到...

東北季風發威！北東濕涼有雨下到周六 最冷時間點只剩15度

東北季風持續影響至周六，中央氣象署表示，明、後天北部、東半部局部短暫雨，其中東北部、大台北山區等有局部大雨發生機率；周六...

保健品含大麻二酚可進口？ 海關：符合一條件才放行 否則恐吃官司

大麻在台灣屬二級毒品，含大麻二酚（CBD）成分的藥品則以一般藥品列管，因此也不是隨便就能進口。財政部關務署表示，許多國外...

影／高雄必比登名店出包 衛生局開罰「貳哥食堂」、「廖記米糕」

高雄「貳哥食堂」、「廖記米糕」曾名列必比登推薦名單，是網紅必朝聖的名店，但卻被高市衛生局抓到「貳哥食堂」儲放過期食品，「...

65億淨海如打水漂 金門首當其衝

台灣海邊垃圾清不勝清，離島金門更首當其衝，長年飽受海漂垃圾之苦，政府雖投入大筆預算清理海漂垃圾，但清了又堆滿，被批有如打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。