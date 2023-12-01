健康你我他／百歲婆婆不能自理 多虧阿秀照護陪伴

外籍看護請假返鄉，因疫情未能如期入境，百歲的婆婆臥床6年，日常生活無法自理，照護工作面臨青黃不接的空窗期。只好由住在附近的女兒及媳婦，每星期輪流把婆婆接回家照顧，以前有外籍看護在照顧，此刻才體會照顧者的辛苦。

由於婆婆習慣住在熟悉的老家，而且每個人照顧的方式也不一致，讓她不能適應。里長知道我們的困境，要我們備妥2份文件幫忙申請長照2.0，讓我們如釋重負，減輕照顧的壓力。

照服員阿秀很快就來了，以前是護理人員的她，婚後辭職，現在兒女長大了，二度就業，選擇有彈性、同性質的照護工作，很快就駕輕就熟上工了。阿秀工作細心、溫暖，每天親切地與婆婆交談，不管是餵食、洗澡洗頭、通便、按摩、服藥、散步…，抱上抱下，每天的工作重複，不會感到不耐煩，樣樣熟練周到。

婆婆整天躺在床上很無聊，阿秀教她玩手機，和女兒視訊，兩人就像家人般親近。照服員每星期來5天、每天2小時，婆婆每天看著時鐘等她來，一天都不能沒有她。

照護工作相當辛苦耗體力，但阿秀說要用她的專業來服務需要的人。常常得面對不同類型的病人，她說真正的好服務，不是只靠專業，而是體貼入微、有耐心和同理心，沒有同理心就很難與人建立感情。

婆婆幸運有阿秀的照顧和陪伴，謝謝妳。