失智症紅綠燈／吃藥有機會延緩退化

Q：失智症吃藥有用嗎？看了醫師就一定會痊癒？

A：目前的藥物雖然無法治癒失智症，但透過藥物，有機會減緩失智症的退化、改善認知功能，也能夠改善失智症合併的行為與精神症狀，除藥物使用外，建議配合非藥物治療，更能有效的延緩。

若是退化型的失智症，受損退化的大腦以目前的醫療技術尚無法治癒。失智症治療是維持及延緩退化，不同類型及程度的失智症，健保給付藥物不相同，用於延緩退化或症狀治療的藥物使用，需經醫師評估。

日常生活中多元的非藥物治療，包括生活功能運用、生活安排、社會參與、人際互動等，對於維持失智者功能尤為重要，以建立失智者規律生活作息、功能維持，並有機會減少重複行為的發生、轉移負面的情緒，進而延緩退化。

●如果對於失智症治療、用藥等資訊，台灣失智症協會網站提供許多實用知識，讓民眾可以有更多的認識、了解，若有相關疑惑，可撥打失智症關懷專線0800-474-580（失智時，我幫您）諮詢、尋求專業說明。