台灣醫療科技展／「智慧醫療正是台灣的機會」各醫院聚焦AI技術

第七屆台灣醫療科技展昨天登場，總統蔡英文許下「台灣成為全球健康產業重要樞紐」的期許，參展醫院今年皆以「人工智慧（AI）」為主軸，大秀「智慧醫療」肌肉。新光推出內視鏡AI系統、國泰是新生兒外接轉送e化服務、北醫附醫為失智預測模組、長庚推出遠距醫療工作車及行動遠距診療箱、花蓮慈濟分享以自製間質幹細胞治療脊髓損傷的醫病故事、關渡醫院展現打造「智慧醫院」成果等。

提升效能 妥適運用人力

醫策會會長翁啟惠說，台灣面臨高齡化挑戰，智慧醫療正是台灣的機會，期待打造高齡健康產業鏈。智慧醫療能提升醫療效能、妥適運用人力，對民眾來說，診斷、手術、恢復時間都能大幅減少，節省治療上的醫療成本。

32歲阿翰2年前因工受傷，導致脊髓損傷，肚臍以下「失去知覺」，在花蓮慈濟醫院接受「自體骨髓間質幹細胞回輸手術」後兩個月，昨天可在眾人面前利用輔具行走。花慈醫院神經外科主任蔡昇宗表示，慈濟已完成6例個案，阿翰是9月才完成手術的患者，植入後一周就可以自主動作，一個月能夠自主踢腳，是復原相當好的個案。

長輩睡眠品質為影響健康的重要因素，關渡醫院年初於護理之家導入「人因工程智慧照明」，院長陳亮恭說，該系統讓每位住民所處的空間，都能比照外界光線，讓住民在室內就能感受外在的光，也能知道現在的時間，幫助住民睡眠品質改善52%，大幅降低安眠藥使用，住民睡不好的主觀感受也回饋「少很多」。

遠距診斷 降低感染風險

新光醫院院長侯勝茂說，智慧醫療近年深入所有人的生活，全球飽受呼吸道疾病影響，從新冠肺炎到最近的黴漿菌，最好的預防方式是「減少接觸」，智慧科技能讓醫師透過電腦作業協助診斷，既可給予患者妥適的治療藥物，也能降低感染風險。

新光醫院推出內視鏡AI系統，如照大腸鏡時，可以透過AI監測息肉大小，並建議未來追蹤時間；國泰強化現行重症新生兒轉診服務，導入全方位新生兒外接轉送e化服務。長庚推出「5G救護車」，讓獨自在救護車上協助後送重症兒童的兒科醫師，透過架設在擔架上的5G設備，將資訊及影像傳送到院內，讓其他醫師同時協助治療。獲得智慧醫療標章的長庚醫院，昨也在醫療展中展示遠距醫療工作車及行動遠距診療箱。

北醫體系包含北醫附醫、萬芳醫院、雙和醫院都紛紛展示AI檢驗檢查系統，如衛星X光檢查中心、智慧床墊壓力感測系統、擴增虛擬實境神經性疾病復健系統、微創遠端橈骨骨折復位鉗3D列印輔助器材等。