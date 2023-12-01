慢病好日子 擺攤教你量腰圍元氣網 立起千人感謝醫護牆

第七屆醫療科技展即日起至12月3日在南港展覽館舉行。聯合報健康事業部「慢病好日子」在醫療科技展設置攤位，教導大家量測腰圍，現場破百人參與，有3成的人腰圍超標。元氣網設計千人感謝牆，牆上滿滿民眾對於醫護人員的感謝，包括診所及各大醫院的醫護人員，還有一位奶奶特地前來感謝中醫師。

「慢病好日子」設置在一樓K402攤位。據國健署調查，7成老人同時有兩種慢性疾病，近5成有3種或更多慢性病，「慢病好日子」從生活面向等提供資訊，希望慢病伙伴好好過日子。代謝症候群與慢性疾病密切相關，指標之一的腹部肥胖，是指男性腰圍≧90公分、女性腰圍≧80cm，只要一捲皮尺自己在家就能量測，但方法要正確。

「慢病好日子」教你量腰圍。記者胡經周／攝影

國衛院副院長許惠恒指出，正確量腰圍，必須找到肋骨最下緣與髂骨最上緣的中間點，最好不要隔著衣服，並在吐氣結束時量測。昨天現場共有116人參與量腰圍，只有1成聽過代謝症候群，現場學會量腰圍後，許多人說要回去把「正確量腰圍的方式」跟家人、長輩宣導。

元氣網結合「醫師百科」，於一樓K402攤位規畫「千人感謝牆」，民眾可以在牆上寫下自己的就醫經驗、想感謝的醫師。在醫療科技發展的同時，對病患的關懷也同樣重要，元氣網希望透過募集超過1千個感謝卡，來表達對於醫療奉獻者的感謝。

元氣網「醫師百科」已蒐集3百多筆民眾就醫經驗，所有人都可以從其他人的經驗中，參考資訊，找到最適合自己的醫師。今起連續兩天，民眾到「慢病好日子」攤位，繳交200元報名費，就可以現場聆聽肌力體能教練、諮商心理師現場錄製「LIVE PODCAST」，並且可以獲得聯合報健康事業部最新出版書籍「巴金森病88問」。