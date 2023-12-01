HIV感染者困境／買不到醫療保險 盼健保大數據幫忙

依照現行保險制度，只要被確診感染ＨＩＶ，即被商業保險拒之門外，愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧為數萬感染者請命，保險公司早已為慢性疾病患者設計「弱體保單」，希望比照辦理，也能為感染者設計出專屬保單。不過，保險業者表示，可能性極低。

林宜慧指出，Ｕ=Ｕ已成國際共識，只要ＨＩＶ感染者規律用藥，測不到病毒量，就不會傳染給其他人，如同一般慢性疾病一樣。國內愛滋感染者仍以年輕族群為主，一旦確診，就無法購買醫療險，不得帶病投保。希望衛福部提供健保大數據，讓保險業者精算後設計專屬保單。

對於感染者安老議題，保險金融業者表示，目前可透過安養信託等工具，協助安排退休生活，但購買商保，有一定難度，可行性不高，且一般長照險的給付在認定上嚴格，不見得可以幫得上忙。

美國一家人壽公司於二○一五年推出專屬愛滋感染者的十年、十五年定期壽險，但台灣壽險商品部門主管指出，歐美ＨＩＶ感染者人數眾多，台灣相較較少，且受限於民情，感染者不見得願意出面投保，光是交付個人的隱私病歷，就得突破很大的心理障礙。

該壽險主管指出，台灣感染者人數不多，從保險業者來看，並無商業規模，即使真的開發出專屬保單，「光是母體就不夠大」，無法透過最起碼的規模經濟支撐一張保單的運作。

此外，感染者人數有限，缺乏足夠的樣本資料，包括，存活時間、治療費用、死亡率等，以精算出適合費率；即使推出這類保單，因人數過少，保費勢必昂貴，不見得買得起。

另一家壽險公司理賠部門主管表示，近年來推出不少專屬疾病的保單，但除了癌症之外，其他保單買氣薄弱，以糖尿病專屬保單為例，盡管全台糖友多達二五○萬人，但推出後買氣不如預期，未來即使真有愛滋病專屬保單，其市場性更不用說，恐乏人問津。