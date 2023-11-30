HIV感染者老後困境／醫事人員拒照護 宣導提升疾病認知

由於近年愛滋病藥物效果良好，若穩定服藥，可達到U=U（測不到病毒等於不會傳染）理想目標，盡管如此，仍有一定比率的醫事人員不願照護HIV感染者，愛滋病防治基金會於2019年調查1100位醫護人員照護感染者的意願，結果發現，僅約4成護理師、藥師樂於照顧愛滋患者，而這些醫事人員大都服務於愛滋指定醫院。2021年基金會再次調查，對象則鎖定長照機構工作人員，結果顯示，45.7%受訪者不願照顧愛滋個案。

台大醫院個管師、台灣愛加一協會理事長施鐘卿表示，長照專業人員之所以不願照顧愛滋病患，關鍵在於對於疾病認知不足。事實上，另一項醫療人員愛滋認知調查發現，只有2成受訪者聽過U=U，以致擔心照護HIV感染者時被傳染。

台中榮總愛滋病個管師謝佳吟表示，愛滋病患至牙醫、耳鼻喉科等需器械治療的科別，容易遭受拒絕，理由為病毒量高，希望等患者病毒量下降、免疫力提升，再回來就診。安養機構應該也是如此建議，感染者規律用藥，達到U=U，入住之前，出示健保快易通，秀出病毒量數字，讓服務團隊安心。

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧表示，照服員受訓、教育訓練時，都上過性平課程，瞭解愛滋病友的醫療權益。此外，熟知感染途徑，只要不執行侵入性醫療行為，就不會擔心被感染。盡管如此，權益促進會仍常接到感染者的抱怨電話，指稱原本預約照服員有關擦澡、洗頭等服務，但對方得知感染者身分，就拒絕前來住處。

新北市私立衡安護理之家主任陳吟倩坦承，一般安養機構是不收置HIV感染者，她之前服務的機構則較例外，7年前即有中風、偏癱的感染者入住，集中在一個房間，床頭不會特別註記病名，只要做好在職訓練，做好管控，照服員戴上手套，仍可協助患者洗澡、餵食。

「台灣過去近四十年來，並未發生因照護愛滋感染者，而遭傳染的事件。」疾管署副署長曾淑慧強調，感染者與一般長照住民一樣，長照機構無須特別擬定另一套感染管制措施，如無親密行為，是不會傳染給同住者，就算共用衛浴、共食，也相當安全。

「愛滋病去汙名化相當重要，且長照機構應保護感染者隱私。」國內愛滋治療權威、台大雲林分院副院長洪健清表示，愛滋病與B肝病毒一樣，屬於慢性病毒性感染，只要規律服藥，測不到病毒量，就不會傳給旁人。政府應該更積極宣導及衛教，提高民眾對於愛滋的正確認知。