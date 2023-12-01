聽新聞
test
0:00 / 0:00

哆啦A夢展 日本大師聯手創作

聯合報／ 本報訊

今年適逢哆啦Ａ夢作者藤子·Ｆ·不二雄九十周年誕生紀念，哆啦Ａ夢將再次來到台灣，十二月十六日在中正紀念堂與大家見面。預售票優惠進入最後倒數十三天，開展前購票除享有優惠價格三六○元外（原價四七○元），更推出限量的村上隆資料夾套票、精裝版圖錄套票。

特展邀請村上隆、奈良美智等廿八組日本藝術家合作，以「我心中的哆啦Ａ夢」為主題，打造世上獨一無二的哆啦Ａ夢。許多作品跳脫傳統藝術創作，呈現方式更是以影像投射、立體裝置、光影變化等，讓人耳目一新。

●「THE哆啦Ａ夢展台北二○二三」將於十二月十六日至二○二四年四月七日在中正紀念堂一展廳展出。購票請上udn售票網（https://reurl.cc/v6Mvke），或電洽02-2649-1689 。

中正紀念堂 日本 藝術家

延伸閱讀

藍委控開放日本加熱豬肉產品進口 防檢署：有查廠

耶誕節在即！日本禽流感疫情連環爆 蛋糕店業者憂蛋價上漲

不用全身脫光也能泡湯！日本推超便宜「數位澡堂之旅」吸遊客

日本百年精釀啤酒紅白配 全家超商期間限定兩入99元

相關新聞

明年健保成長率4.7% 保費不動

行政院昨拍板定案明年健保總額，預算金額達八七五五億元、成長率百分之四點七，較今年增加三九一億元。衛福部健保署長石崇良說，...

抗黴漿菌 食藥署駁缺藥

大陸呼吸道疫情嚴峻，引發關注，藥師沈采穎反映，國內兒童退燒糖漿已缺二個月，未來若黴漿菌大流行，六個月以下嬰幼兒可能沒有退...

HIV感染者3困境 老後無家可歸

台灣即將邁入超高齡時代，如何健康、幸福老去，成為人生必修學分，對ＨＩＶ感染者來說，這更是困難課題，確診後即喪失購買保單權...

7成民眾手術 不知誰幫自己麻醉

日前傳出新北市一名七十四歲婦人赴醫美診所進行拉皮手術，疑似打完麻醉後失去意識送醫不治，因此引發大眾對麻醉議題的關注、討論...

桃園嬰幼兒急診 集中北區3醫院

桃園市是6都新生兒增加最多的城市，但小兒與孕產急診資源相對缺乏，桃園市議會昨天審查衛生局明年度預算，多名媽媽議員都關切一...

滿7點汰除 台鐵駕駛首祭違規記點制

為了改善行車安全，台鐵首度對司機員祭出違規記點汰除制度，司機員冒進號誌、過站不停、列車邊撞或機撞、停車位置不當、漏乘脫班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。