哆啦A夢展 日本大師聯手創作

今年適逢哆啦Ａ夢作者藤子·Ｆ·不二雄九十周年誕生紀念，哆啦Ａ夢將再次來到台灣，十二月十六日在中正紀念堂與大家見面。預售票優惠進入最後倒數十三天，開展前購票除享有優惠價格三六○元外（原價四七○元），更推出限量的村上隆資料夾套票、精裝版圖錄套票。

特展邀請村上隆、奈良美智等廿八組日本藝術家合作，以「我心中的哆啦Ａ夢」為主題，打造世上獨一無二的哆啦Ａ夢。許多作品跳脫傳統藝術創作，呈現方式更是以影像投射、立體裝置、光影變化等，讓人耳目一新。

●「THE哆啦Ａ夢展台北二○二三」將於十二月十六日至二○二四年四月七日在中正紀念堂一展廳展出。購票請上udn售票網（https://reurl.cc/v6Mvke），或電洽02-2649-1689 。