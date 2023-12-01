聽新聞
test
0:00 / 0:00
哆啦A夢展 日本大師聯手創作
今年適逢哆啦Ａ夢作者藤子·Ｆ·不二雄九十周年誕生紀念，哆啦Ａ夢將再次來到台灣，十二月十六日在中正紀念堂與大家見面。預售票優惠進入最後倒數十三天，開展前購票除享有優惠價格三六○元外（原價四七○元），更推出限量的村上隆資料夾套票、精裝版圖錄套票。
特展邀請村上隆、奈良美智等廿八組日本藝術家合作，以「我心中的哆啦Ａ夢」為主題，打造世上獨一無二的哆啦Ａ夢。許多作品跳脫傳統藝術創作，呈現方式更是以影像投射、立體裝置、光影變化等，讓人耳目一新。
●「THE哆啦Ａ夢展台北二○二三」將於十二月十六日至二○二四年四月七日在中正紀念堂一展廳展出。購票請上udn售票網（https://reurl.cc/v6Mvke），或電洽02-2649-1689 。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言