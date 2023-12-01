抗黴漿菌 食藥署駁缺藥

大陸呼吸道疫情嚴峻，引發關注，藥師沈采穎反映，國內兒童退燒糖漿已缺二個月，未來若黴漿菌大流行，六個月以下嬰幼兒可能沒有退燒糖漿可使用。國民黨立委林為洲批評，用於治療呼吸道疾病的藥品缺藥，食藥署沒有能力管理，應提升至行政院層級。

對此，食藥署副署長陳惠芳表示，目前黴漿菌感染使用的抗生素皆有廠商穩定供應，另已整備抗生素與消炎解熱等藥品，並與藥師公會全聯會合作建置資訊系統，力拚年底前完成。

林為洲說，聯繫基層藥局才知目前國外進口的抗生素都買不到，國產抗生素也要排隊，監察院於十月十九日調查報告指出，地方缺藥、中央不知情，原因是食藥署沒有主動查核管理機制。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，已有會員反映，近期有民眾前來藥局購買日舒藥品欲寄回中國大陸，因沒有處方箋拒絕販售，二周來至少已逾十例。

經查目前成人口服膠囊錠劑還有約一百萬顆，兒童用藥的懸液用粉劑部分，庫存有十五萬瓶，均為安全庫存量。

疾管署副署長羅一鈞說，近期大陸至少有七種病菌同時流行，目前並未檢出新型病原體，國內用藥庫存充足，但世界衛生組織預期疫情將持續上升，建議繼續監測流行狀況。

衛福部表示，黴漿菌肺炎藥物，兒童用原廠藥水十月已增加輸入，且國內同成分之學名藥十二月將大量產，成人用藥品目前庫存充足。另外，也已加強國內機場港埠檢疫站之發燒篩檢，並於機場加強衛教宣導。