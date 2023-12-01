滿7點汰除 台鐵駕駛首祭違規記點制

為了改善行車安全，台鐵首度對司機員祭出違規記點汰除制度，司機員冒進號誌、過站不停、列車邊撞或機撞、停車位置不當、漏乘脫班等十九項行為，將分別記一至三點不等，累積滿七點，終身不得再駕駛列車，明年公司化後可能直接開除。

台鐵過去針對司機員違規，多僅是暫停勤務，實施教育訓練，但官員私下表示，部分司機員「大過不犯、小錯不斷」。

據台鐵局統計，十月三日上路至今，四名司機員遭記點，均為停車位置不當，可能致乘客下車時跌落軌道。

違規記點的十九項行為，包括停車位置不當、無故拒絕乘務、延遲接班或漏乘，記一點；過站不停、擅自更改ＡＴＰ列車參數，或是非正線上冒進號誌、撞擊止衝擋、擠壞轉轍器、列車或車輛出軌等，記二點。超速、違反閉塞原則開車、列車防護系統應使用而未使用，正線上冒進號誌、撞擊止衝擋、擠壞轉轍器、列車或車輛出軌等，記三點。