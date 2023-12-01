觀察站／心有靈犀？政院「助選國家隊」

民進黨總統參選人賴清德前天才在中常會呼籲行政院推動健保點數補助政策，行政院會昨天就火速通過；無獨有偶，行政院上周才通過賴清德八日在中常會提出的陸生納健保政策。

距離大選投票時間愈近，行政院配合自家總統參選人政見的速度就愈快，完全按照賴清德的劇本進行，連演都不演了。

細數賴清德從競選以來所提出的政見，除了上述兩項，還有私立大學學費補助方案、幫醫護人員加薪等。針對前者，行政院不只響應，更加碼補助私大生學費三點五萬、高中職全面免學費；醫護人員加薪部分，行政院則是通過護理人力政策整備計畫，比賴清德所提政見更加完備。

事實上，許多政見早已討論多年，如陸生納健保，蔡英文總統上任之初想推動的時候卻遭黨內反對，陸委會也承認討論已久，還需要賴清德提醒人權無國界嗎？

賴清德呼籲行政院規畫他所提出的政策，行政院剛好就通過賴清德的政見，這不是心有靈犀，而是把國家當自家、拿納稅錢拚選舉的行徑。

賴清德與蕭美琴上周正式登記參選二○二四正副總統後，行政院等各部會除了更快速討論和通過賴清德所提出的政見外，輔選也動起來。民進黨政府在面臨超過六成民意希望政黨輪替的大選氛圍下，加速通過各種政策利多，宛如「助選國家隊」。