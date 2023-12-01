聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／心有靈犀？政院「助選國家隊」

聯合報／ 本報記者劉宛琳李青縈

民進黨總統參選人賴清德前天才在中常會呼籲行政院推動健保點數補助政策，行政院會昨天就火速通過；無獨有偶，行政院上周才通過賴清德八日在中常會提出的陸生納健保政策。

距離大選投票時間愈近，行政院配合自家總統參選人政見的速度就愈快，完全按照賴清德的劇本進行，連演都不演了。

細數賴清德從競選以來所提出的政見，除了上述兩項，還有私立大學學費補助方案、幫醫護人員加薪等。針對前者，行政院不只響應，更加碼補助私大生學費三點五萬、高中職全面免學費；醫護人員加薪部分，行政院則是通過護理人力政策整備計畫，比賴清德所提政見更加完備。

事實上，許多政見早已討論多年，如陸生納健保，蔡英文總統上任之初想推動的時候卻遭黨內反對，陸委會也承認討論已久，還需要賴清德提醒人權無國界嗎？

賴清德呼籲行政院規畫他所提出的政策，行政院剛好就通過賴清德的政見，這不是心有靈犀，而是把國家當自家、拿納稅錢拚選舉的行徑。

賴清德與蕭美琴上周正式登記參選二○二四正副總統後，行政院等各部會除了更快速討論和通過賴清德所提出的政見外，輔選也動起來。民進黨政府在面臨超過六成民意希望政黨輪替的大選氛圍下，加速通過各種政策利多，宛如「助選國家隊」。

賴清德 醫護人員 健保

延伸閱讀

賴清德挺許淑華 籲阻擋韓國瑜當立法院長、搶救王義川

賴清德大喊：這位當選 韓國瑜就落選

陸生來台就業攻防！賴清德批「走依賴中國老路」 侯辦：賴才是國安問題製造者

賴清德指侯友宜可能被架空 侯辦：美德配才取代賴蕭配

相關新聞

明年健保成長率4.7% 保費不動

行政院昨拍板定案明年健保總額，預算金額達八七五五億元、成長率百分之四點七，較今年增加三九一億元。衛福部健保署長石崇良說，...

抗黴漿菌 食藥署駁缺藥

大陸呼吸道疫情嚴峻，引發關注，藥師沈采穎反映，國內兒童退燒糖漿已缺二個月，未來若黴漿菌大流行，六個月以下嬰幼兒可能沒有退...

HIV感染者3困境 老後無家可歸

台灣即將邁入超高齡時代，如何健康、幸福老去，成為人生必修學分，對ＨＩＶ感染者來說，這更是困難課題，確診後即喪失購買保單權...

7成民眾手術 不知誰幫自己麻醉

日前傳出新北市一名七十四歲婦人赴醫美診所進行拉皮手術，疑似打完麻醉後失去意識送醫不治，因此引發大眾對麻醉議題的關注、討論...

桃園嬰幼兒急診 集中北區3醫院

桃園市是6都新生兒增加最多的城市，但小兒與孕產急診資源相對缺乏，桃園市議會昨天審查衛生局明年度預算，多名媽媽議員都關切一...

滿7點汰除 台鐵駕駛首祭違規記點制

為了改善行車安全，台鐵首度對司機員祭出違規記點汰除制度，司機員冒進號誌、過站不停、列車邊撞或機撞、停車位置不當、漏乘脫班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。