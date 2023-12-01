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桃園嬰幼兒急診 集中北區3醫院

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市目前只有3家醫院設置兒童急診，包括林口長庚醫院。記者鄭國樑／攝影
桃園市目前只有3家醫院設置兒童急診，包括林口長庚醫院。記者鄭國樑／攝影

桃園市是6都新生兒增加最多的城市，但小兒與孕產急診資源相對缺乏，桃園市議會昨天審查衛生局明年度預算，多名媽媽議員都關切一筆1095萬元兒科等緊急醫療服務經費，強調目前只有3家醫院設置嬰幼兒急診太少且集中在北區，難兼顧區域資源均衡，應設法讓其他醫院也設置兒童急診。

副市長王明鉅、衛生局長劉宜亷答詢表示，原本想將小兒急診從3家增至5家醫院，但經溝通後，區域醫院回覆有人才與人力上的困難，因此市府以維持3家有兒童急診的醫院保有穩定品質為主。並認為編列1095萬元經費還是不夠，但就是盡力維持品質，也會繼續鼓勵區域醫院加入。

這項預算為「辦理兒科、高危險妊娠孕產婦及新生兒（含早產兒）緊急醫療服務品質計畫」。議員張碩芳認為，桃園市新生兒出人數為6都第一，但是兒童急診只有林口長庚、衛福部桃園醫院、國軍桃園總醫院，希望市府持續與中央溝通，支持桃園增設兒童急診專責醫院。

劉宜亷說明，市府今年挹注國軍桃園總醫院300多萬元增加小兒緊急醫療服務，讓小兒急診增至3處，原本希望再增加2家區域醫院，但醫護人力不好找、經費也是問題，區域醫院意願不高，因此依專家建議，補助現有3家醫院提升兒童急診品質，包括讓更多醫護願意值夜班。

議員陳雅倫則點出高危險妊娠孕婦有大出血的風險，不可能到一般醫院的急診或生產，搭救護車轉大醫院很辛苦。議員王珮毓也分享自身經驗，表示曾深夜帶孩子到南桃園的醫院急診被拒收，原因是沒有兒童急診，強調南桃園有必要設這類急診，而不是只能跑長庚。

市議員陳韋曄則提到，天成醫療體系已買下懷寧醫院，建議市府協助結合周邊婦幼醫院，引進醫學中心資源規畫小兒跟孕產婦醫療服務。

議員舒翠玲提醒市府不能為了增加數字，忽略服務品質。

桃園 議員 衛生局

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