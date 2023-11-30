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RE-THINK首創環保外送指標 減碳量達1座大安森林公園

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環團RE-THINK（重新思考）獲頒112年度國家永續發展獎。圖／RE-THINK提供
環團RE-THINK（重新思考）獲頒112年度國家永續發展獎。圖／RE-THINK提供

環保組織RE-THINK（重新思考）今天於行政院「112年度國家永續發展獎」從破百家企業團體中脫穎而出，透過與外送業者合作，在台灣發起第一個由外送平台響應的環保外送指標，迄今已運作3年，累積減碳量逾275公噸，「等於減下一座大安森林公園」，該組織首度參選即拿下團體類國家永續發展獎殊榮，更為唯一獲選的環境保護組織。

國家永續發展獎自2004年起由行政院國家發展委員會主辦，鼓勵民間實踐台灣永續發展目標、落實2050淨零排放目標，其中更強調「具指標性、可複製性、啟發引導群體參與與計畫投入」之「典範成果」。

RE-THINK與外送業者 foodpanda推出的「環境友善店家」專案，引導台灣外送產業龍頭品牌，結合學術單位專業知識與評估系統，在台灣發起第一個由外送平台響應發起的環保外送指標，已持續運作逾3年，帶動超過 1400間餐飲門市通過認證、累積減碳量超過275公噸，超過大安森林公園一年的減碳量。

RE-THINK除自行研發「海廢圖鑑」、「回收大百科」等永續教育網站進行環境教育外，也發揮新創彈性精神，將教育推廣轉化為企業內部種子訓練課程、校園教師培訓、全台巡迴講座等，協助企業、校園、家庭導入永續理念。

RE-THINK執行長黃之揚表示，這是RE-THINK繼國家環境教育獎後的第2個國家級獎項，未來將針對不同利害關係人（產、官、學、民眾），透過與企業及政府的長期、深化、系統性合作，同時加入學術單位、其他NGO組織的職能，持續創造創新溝通模式、產業鏈系統性改造、社會典範，為台灣的環保及永續作為引路人的角色。

RE-THINK與外送業者推出「環境友善店家」專案，成為台灣第一個由外送平台響應發起的環保外送指標。圖／RE-THINK提供
RE-THINK與外送業者推出「環境友善店家」專案，成為台灣第一個由外送平台響應發起的環保外送指標。圖／RE-THINK提供

大安森林公園 減碳

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