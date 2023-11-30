東南亞經貿往來興盛 這國商港貨物航線近7年超車台灣

「船隨貨走」是航線部署原則，貿易暢旺才能帶動運輸需求，隨著東南亞國家漸成生產基地，貨物來台轉口的需求逐漸降低。根據交通部運輸研究所分析10個遠東國家2017年到2023年貨櫃定期航線資料，航線整體成長20％，中國、越南更成長至30％，相較之下我國僅成長2.8％，且越南2017年總航線數與我國相近，2023年已增加近50條。

運研所分析我國與中國大陸、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、泰國、越南等10個遠東國家2017年到2023年各年第2季的航線資料，航線總數整體成長20％，除新加坡為負成長，其餘各國皆是正成長。其中，中國及越南成長逾30％，南韓、菲律賓成長逾20％，我國僅成長2.8％。

此外，運研所指出，越南2017年時總航線數與我國相近，但2023年時已相差近50條航線，且越南增加的航線中，近半數還是航行範圍超過遠東地區的洲際航線，我國此類航線則是持平。

運研所表示，我國過去倚地理位置及港口運作效率高優勢，吸引鄰近國家貨物前來轉運，隨著美中貿易戰後東南亞國家漸成生產基地，貨源充足加上船舶性能及本身港口產、效能提升，來台轉口的需求降低，長期恐降低我國港口航線密集度，影響國際貿易競爭力，建議主管機關推動獎勵措施，爭取航線彎靠及他國貨物來台轉口。

根據台灣港務公司統計，截至今年10月我國商港航線數分別為基隆港52條、台北港32條、台中港57條、高雄港130條。港務公司指出，台灣近2年因進出口貿易量減少，影響港口作業量，航商因此未有顯著航線布局，但經統計今年高雄港、台北港等港口遠歐、越太平洋等重點遠洋航線均無明顯減少。

港務公司表示，東南亞國家受惠於區域內經貿往來興盛，帶動區域航線開闢增長明顯。由於航線應進一步分為國內、國際、遠洋、近洋等類型，以總航線數做為各國比較標準較不易精確比較各港口差異，像是新增3條近洋航線的貢獻度可能不如新增一條遠洋航線。