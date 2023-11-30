快訊

治安亮紅燈！高雄晚間驚傳槍響 18歲男大腿中彈疑欠債惹禍

2022年薪資中位數出爐 「這縣市」蟬聯冠軍、竹科人薪資曝光

學生穿彩色外衣禦寒竟被記過沒收、剝奪午休？知名私校回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東南亞經貿往來興盛 這國商港貨物航線近7年超車台灣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
運研所分析2017年到2023年各年第2季航線資料，其中中國成長逾30％。圖為廈門一貨運港口碼頭。圖／中新社
運研所分析2017年到2023年各年第2季航線資料，其中中國成長逾30％。圖為廈門一貨運港口碼頭。圖／中新社

「船隨貨走」是航線部署原則，貿易暢旺才能帶動運輸需求，隨著東南亞國家漸成生產基地，貨物來台轉口的需求逐漸降低。根據交通部運輸研究所分析10個遠東國家2017年到2023年貨櫃定期航線資料，航線整體成長20％，中國、越南更成長至30％，相較之下我國僅成長2.8％，且越南2017年總航線數與我國相近，2023年已增加近50條。

運研所分析我國與中國大陸、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、泰國、越南等10個遠東國家2017年到2023年各年第2季的航線資料，航線總數整體成長20％，除新加坡為負成長，其餘各國皆是正成長。其中，中國及越南成長逾30％，南韓、菲律賓成長逾20％，我國僅成長2.8％。

此外，運研所指出，越南2017年時總航線數與我國相近，但2023年時已相差近50條航線，且越南增加的航線中，近半數還是航行範圍超過遠東地區的洲際航線，我國此類航線則是持平。

運研所表示，我國過去倚地理位置及港口運作效率高優勢，吸引鄰近國家貨物前來轉運，隨著美中貿易戰後東南亞國家漸成生產基地，貨源充足加上船舶性能及本身港口產、效能提升，來台轉口的需求降低，長期恐降低我國港口航線密集度，影響國際貿易競爭力，建議主管機關推動獎勵措施，爭取航線彎靠及他國貨物來台轉口。

根據台灣港務公司統計，截至今年10月我國商港航線數分別為基隆港52條、台北港32條、台中港57條、高雄港130條。港務公司指出，台灣近2年因進出口貿易量減少，影響港口作業量，航商因此未有顯著航線布局，但經統計今年高雄港、台北港等港口遠歐、越太平洋等重點遠洋航線均無明顯減少。

港務公司表示，東南亞國家受惠於區域內經貿往來興盛，帶動區域航線開闢增長明顯。由於航線應進一步分為國內、國際、遠洋、近洋等類型，以總航線數做為各國比較標準較不易精確比較各港口差異，像是新增3條近洋航線的貢獻度可能不如新增一條遠洋航線。

港務公司也說，因應東南亞國家深水港建設逐漸完成，及我國產業轉型，貨量朝輕薄短小趨勢，除了持續提升港口相關建設，提升港口作業效率及服務品質，每年提供航商的獎勵方案也包含轉口實櫃、新闢航線及船舶卸轉等項目，另針對貨源新興區域東南亞國家新增相關加碼獎勵，加強誘因促使航商攜量至我國商港作業。

我國及鄰近9國2017年至2023年第2季彎靠航線數。圖／交通部運研所提供
我國及鄰近9國2017年至2023年第2季彎靠航線數。圖／交通部運研所提供

航線 越南 東南亞

延伸閱讀

王毅訪越南主持會議 為習近平造訪作準備

今年破百萬人次交流 台越訂定雙邊送客200萬人次目標

越股三優勢 後勁十足

埃及貨幣貶外匯缺 50億美元進口貨積壓港口

相關新聞

黴漿菌疫情狂燒 藥師公會理事長爆：陸配紛赴藥局買「這款藥」想寄回鄉

中國大陸北方呼吸道疫情嚴重，尤其黴漿菌案例數升溫。藥師公會全聯會理事長黃金舜今表示，2周前開始已有陸配在內等民眾，紛紛到...

東北季風發威！北東濕涼有雨下到周六 最冷時間點只剩15度

東北季風持續影響至周六，中央氣象署表示，明、後天北部、東半部局部短暫雨，其中東北部、大台北山區等有局部大雨發生機率；周六...

保健品含大麻二酚可進口？ 海關：符合一條件才放行 否則恐吃官司

大麻在台灣屬二級毒品，含大麻二酚（CBD）成分的藥品則以一般藥品列管，因此也不是隨便就能進口。財政部關務署表示，許多國外...

影／高雄必比登名店出包 衛生局開罰「貳哥食堂」、「廖記米糕」

高雄「貳哥食堂」、「廖記米糕」曾名列必比登推薦名單，是網紅必朝聖的名店，但卻被高市衛生局抓到「貳哥食堂」儲放過期食品，「...

12月九大新制上路看過來！ 高鐵早鳥票實名制、小三通可線上購票

時序邁入2023年最後一個月，12月開始有不少全國和地方新制上路攸關你我權益或是荷包消長，如果沒仔細看清楚遵守，一不心就會破財…

RE-THINK首創環保外送指標 減碳量達1座大安森林公園

環保組織RE-THINK（重新思考）今天於行政院「112年度國家永續發展獎」從破百家企業團體中脫穎而出，透過與外送業者合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。