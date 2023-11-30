東北季風發威！北東濕涼有雨下到周六 最冷時間點只剩15度

東北季風持續影響至周六，中央氣象署表示，明、後天北部、東半部局部短暫雨，其中東北部、大台北山區等有局部大雨發生機率；周六清晨最冷，北台灣低溫15至16度。周日至下周一，東北季風雖減，但因下周一有低壓在台灣東北方形成，水氣更多，北東地區、中南部山區局部短暫雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明、後兩天持續受東北季風影響，水氣偏多，迎風面的北部、東半部局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區、大台北山區，雨勢持續明顯，有局部大雨發生機率；中南部大部分多雲，但因明天仍有中層水氣，有零星降雨機會，到周六趨緩。

溫度方面，明、後天因東北季風影響，白天高溫北台灣18至19度、中部23至24度、南部26度；北台灣低溫15至16度、中南部17至19度。周日北台灣白天回溫至21度，下周一高溫再回升至24度。

他說，這波東北季風影響到周六，周日至下周一東北季風減弱，溫度逐漸回升；不過，因下周一有低壓在台灣東北方逐漸形成，水氣反而更多，周日至下周一，北部、東半部地區、中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。