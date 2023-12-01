地表最狂年終派對！momo雙12「你送禮、我買單」！揪團組隊最高送6,000元！

隨著季節轉換、冬天悄悄來臨，家裡好多禦寒物品急需補貨！歲末年終將至，準備汰舊換新迎接2024，媽媽說要把錢花在刀口上，但是那個「刀口」在哪裡？延續雙11搶購熱潮，momo購物網接力推出「雙12年終派對」，各式超狂優惠毫不手軟大方送！讓消費者用最少的預算買齊一年所需，還可享超甜回饋，年終壓軸購物派對，不買爆怎麼行！

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延續雙11搶購熱潮，momo購物網接力推出「雙12年終派對」，各式超狂優惠毫不手軟大方送！ 圖／momo購物網提供

現在買最精省！「雙12年終派對」必買攻略雙12品項多、優惠多，一定要買好買滿！以下跟大家分享12/10-12/14期間精省必買4大夯品，讓你入手有理，錢包也滿意：

冬天有件保暖又實穿的外套很重要！MIZUNO美津濃男平織外套，上班族必備，聖誕禮物首選，千元有找！防風防潑又透氣，還可擋紫外線，拉鍊口袋超實用，合身版型帥氣加分，冬天一定要帶上這一件，百搭萬用CP值爆表！除了明星商品下殺特惠，MIZUNO美津濃更全館飆降5折起，指定品下單再享1件9折、2件88折。

MIZUNO美津濃男平織外套活動價 999元。 圖／momo購物網提供

天氣冷不想出門，宅在家追劇最Chill！禾聯58型大尺寸4K HDR聯網低藍光液晶顯示器(58HYA-F1)，原價21,900元，年終破盤出清價只要10,888元，比5折還便宜，還送3年到府保固服務，並支援安卓系統無線投屏，多人一起追劇或是和朋友分享旅遊照片，大螢幕看起來的感覺就是不一樣！

禾聯58型4K HDR聯網低藍光液晶顯示器(58HYA-F1)，年終破盤出清價10,888元。 圖／momo購物網提供

冬天居家清潔最怕的，就是掃拖完地板不容易乾、還要不畏寒冷手濕濕的清洗拖把，ECOVACS科沃斯DEEBOT T20 OMNI 熱洗熱烘掃拖機器人，業界唯一內置語音助手，無須拿出手機操作，喊一聲就能清潔，並且全新升級「55度熱水自動洗拖布」功能，輕鬆溶解家庭常見油汙，讓污漬不殘留，更搭載自動集塵、快速熱風烘乾等功能，還有「9mm自動拖布抬升」功能，能防止打濕地毯，適應各式居家環境。原價36,900元，超殺活動價 19,988元，再加送500 mo幣，辛苦了一整年，當然要趁現在好好犒賞自己，運用科技解放你的雙手！

ECOVACS科沃斯DEEBOT T20 OMNI 熱洗熱烘掃拖機器人活動價 19,988元，再加送500 mo幣。 圖／momo購物網提供

冬天蓋棉被不想只是純聊天，強化戰力就靠藥局銷售破百萬盒的「火星生技武倍對策」！日本專利成分10種核心複方，強還要更強！五入組市價4,212元，活動價3,745元，加送10% mo幣+潤滑液。

12/10-12/14到momo購物網買「火星生技武倍對策」五入組，市價4,212元，活動價3,745元，加送10% mo幣+潤滑液。 圖／momo購物網提供

購物回饋天天送！送禮滿額抽免單準備好要來momo「雙12年終派對」撿便宜了嗎？趕快跟著攻略買，優惠疊加最划算！

活動攻略1 >> 12/1-12/9 全站加碼3%為了讓民眾買得划算、省錢有感，momo購物網12/1至12/9為期9天，消費滿5千全站加碼登記送3%回饋，年終汰換家具家電、採買冬衣棉被、補齊家庭用品、清空購物車就趁現在！

活動攻略2 >> 12/1-12/12 整點搶mo幣，最高可得$999，還有天天簽到賺mo幣想要好運來敲門，就設好鬧鐘來試試手氣吧！12/1-12/12 momo購物網天天整點開搶mo幣，於指定時間開搶可獲得momo幣/折價券獎勵，最高可得$999，沒搶到也不用傷心，只要天天簽到就能賺mo幣，最高免費領100mo幣，是不是很貼心！

活動攻略3 >> 12/5-12/11提前召集，12/12組隊消費送$6,000最受歡迎的「組隊賺回饋」又來了，12/5起至12/11 23:59前召集隊友，揪齊5人以上隊伍於12月12日消費，滿額最高可獲得$6,000元回饋，年終紅包加碼自己拚！

活動攻略4 >> 12/10-12/14你送禮我買單，使用送禮功能單筆滿額抽免單聖誕節散播祝福散播愛、新年灑紅包，就讓momo挺你到底！12/10-12/14購物使用送禮功能，單筆滿額就有機會抽免單，反正都要買，也一起買給親朋好友，還不快上momo購物網施展你的超強採購術！

活動攻略5 >> 12/12限定，雙12雙重回饋送12%，下單抽「義大遊樂世界」，滿額送「老賴茶棧」12/12當天絕不能錯過壓軸重磅豪禮，momo大手筆祭出最高雙重回饋，購買指定品牌滿額+刷mo卡最高可回饋12%，買到剁手只是剛好而已！雙12當天下單，還有機會抽中「義大遊樂世界」全年護照或買一送一等超值券，消費滿額再送「老賴茶棧」招牌飲料，讓你有吃有玩又有得拿，買越多回饋越多，送禮自用都方便！