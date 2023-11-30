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【重磅快評】抗生素缺貨1年多 火燒屁股才要動起來？

聯合報／ 主筆室
治療小兒黴漿菌感染的原廠抗生素藥水缺貨一年多，食藥署表示已增加輸入。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
治療小兒黴漿菌感染的原廠抗生素藥水缺貨一年多，食藥署表示已增加輸入。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

大陸5種病毒和細菌齊發，尤其黴漿菌來勢洶洶，預估冬天到達高峰，台灣嚴陣以待。但有醫師、藥師示警，用於治療小兒黴漿菌感染的原廠抗生素「日舒」藥水已缺貨一年多，情況緊張。衛福部雖在今年4月成立藥品供應通報處理中心，但顯然應變不及，未能掌握狀況，更別提抗生素的抗藥性問題，面對可能到來的疫情高峰，恐怕招架吃力。

因應疫情上升趨勢，衛福部疾管署副署長羅一鈞今在行政院會報告指出，衛福部已進行相關醫療量能整備，其中黴漿菌肺炎藥物，兒童用原廠藥水10月已增加輸入，且國內同成分之學名藥12月將大量生產，成人用藥品目前庫存充足。政府持續密切監控，視疫情發展調整相關防疫措施。

相較衛福部的官員老神在在，第一線的醫護人員卻繃緊神經，尤其兒童罹患黴漿菌傳染力強，沒有預防針，還會重複感染，抗生素治療不可或缺。胸腔科醫師蘇一峰示警，專門用來治療小兒黴漿菌的原廠抗生素日舒藥水已經缺藥一年多，藥師沈采穎也發文提醒抗生素年底可能會大缺貨，都反映基層醫護的憂慮。

值得注意的是，衛福部今年4月就已成立藥品供應通報處理中心，但功能似乎也只是受理通報而已，治療小兒黴漿菌抗生素已缺貨一年多，狀況一點兒沒有改善，即使有學名藥可以替代，但有藥師反映，通報中心建議可以「以藥換藥」，學名藥也撐不了多久，同樣面臨缺藥的窘境。

必須要檢討的是，衛福部既然有專責通報處理中心，就應該對缺藥的問題有所因應及作為，原廠抗生素缺貨一年多，卻直到上月底才說要增加輸入，下個月才要大量生產學名藥。民眾不禁納悶，前面大半年的時間是做什麼？為什麼非得等到火燒屁股才要動起來？  

其實，今年春季國內爆發氧化鎂等藥品的缺藥危機，社區藥局缺藥嚴重，昔日的衛福部藥品供應通報平台就升級為藥品供應通報處理中心，但令人失望的是，功能並未提升，似乎也僅只於受理通報登錄及建議替代學名藥，無法期待充分掌握藥品供應情形，更因欠缺主動查核管理機制，遑論發揮調度功能。

其中關鍵是機制僵化的問題，即使基層通報缺貨也未能及時連結輸入及生產端。須知藥品進口或藥廠生產都需要一定的前置時間，衛福部空有專責單位，但是神經傳導緩慢，未能未雨綢繆，疫情趨緊才要和各國搶藥搶原料，不僅事倍功半，更憑添變數。面對缺藥及抗藥性的挑戰，民眾只能自求多福，口罩戴緊一點。

衛福部 抗生素 黴漿菌

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